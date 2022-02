Az éllovas Ferencváros otthon 1-1-es döntetlent játszott a Gyirmóttal a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának szombati játéknapján.

A Ferencváros a 8. percben már kétgólos előnyben lehetett volna, de a 41. másodpercben Zachariassen, majd kevéssel később Bassey hagyott ki ziccert. A folytatásban a hazaiak akarata érvényesült, lassan szőtték azonban a támadásaikat, melyekben már nem volt veszély.



Utóbbi a Gyirmótra is igaz volt, mégis vezetést szerzett a 26. percben: Zeke beadását Klimovic úgy fejelte kapuba, hogy a labda Mak testét is érintette. A Ferencvárosnak pár perc kellett, amíg rendezte sorait, a szünet előtti hajrában viszont fokozta a tempót, és Rusák ütemtelen kifutását kihasználva Bassey fejesével egyenlített.

A gyirmóti kapus ráadásul ütközött védőjével, Hajdúval, akit agyrázkódás gyanúja miatt le is kellett cserélni.



A szünet után azonnal támadólag lépett fel a vendéglátó, lehetőségeket is kialakított, de a befejezésekkel továbbra is hadilábon állt. A hazai játékosok ígéretes lövőhelyzetekből sokszor még a kaput sem találták el. Idővel aztán alábbhagyott a lendületük, játékuk kiismerhető és lekövethető lett. Ez kedvezett a hajrában teljesen beszorult gyirmótiaknak, akiknek a lelkesedése pontot ért.









Sztanyiszlav Csercseszov irányításával a hatodik bajnoki mérkőzését játszotta a Ferencváros, két-két győzelem és vereség mellett másodszor ért el döntetlent. A Gyirmót négy vereség után először szerzett pontot a Ferencváros ellen az élvonalban, ráadásul a szezonban budapesti fellépésein továbbra is veretlen: három győzelem után (Újpest, MTK, Honvéd) először játszott döntetlent.



OTP Bank Liga, 22. forduló:

Ferencvárosi TC-Gyirmót FC Győr 1-1 (1-1)

Groupama Aréna, 5887 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Bassey (42.), illetve Klimovic (26.)

sárga lap: Kovacevic (45+1.), Zachariassen (80.), illetve Szegi (22.), Klimovic (54.)



Ferencváros:

Dibusz - Botka (Wingo, 69.), Blazic, Kovacevic, Civic - Laidouni, Nguen - Auzqui (Marquinhos, 64.), Zachariassen, Mak (Boli, 64.) - Bassey (Marin, 86.)



Gyirmót:

Rusák - Szegi, Csörgő, Hajdú (Széles, 45+2.), Zeke - Vass Á. - Hasani (van Kessel, 83.), Klimovic, Nagy P. (Medgyes Z., 71.), Cvetanoski (Radics, 71.) - Varga B. (Simon A., 83.)

Borítókép: fradi.hu