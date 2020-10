Társoldalunk az Erdélysport.hu írását változatlan formában tesszük közzé.

Csodálatosnak nevezi Corbu Marius a pillanatot, amikor szóltak neki: az NB III helyett a Puskás Akadémia felnőttcsapatával kell készülnie a soron következő Európa Liga-selejtezőre a svéd Hammarby ellen.



A mindössze 18 éves támadó középpályás a Bákó megyei Magyarcsügésen született csángó családban. Idén januárban szerződtette le a Puskás Akadémia a Csíkszereda gárdájától, majd ősszel már a felnőttek között is bemutatkozhatott: az EL-selejtező mellett három bajnokin is lehetőséget kapott, ebből kétszer a kezdőcsapat tagjaként.



Most a klubja készített vele rövid videóriportot.Ebben Corbu elmeséli, az édesapja vitte el Csíkszeredára próbajátékra, ezzel kezdődött pályafutása.



A Puskás Akadémia megfigyelőinek figyelmét egy Dunaszerdahelyen rendezett felkészülési tornán hívta fel magára. Januárban az NB III-ban rögtön góllal debütált, majd – kitört a koronavírus-járvány.„Hazavittem magammal egy labdát és édesapám segítségével az erdőben edzettem minden nap. Kemény időszak volt. A labda nem is bírta ki, az utolsó nap kipukkadt”, meséli. „De így is visszahoztam, különben ki kellett volna fizetnem”, tette hozzá mosolyogva.



Felcsúton ismét az NB III-ban kezdte a felkészülést, de a nagy csapatban észlelt fertőzések miatt hirtelen az EL-ben és az NB I-ben találta magát.



„Szinte sírtam a boldogságtól! Meggyőződésem azonban, hogy semmi nincs véletlenül ebben az életben. Sokat dolgoztam és ez meghozta az eredményét”, fogalmazott az ifjú tehetség.Corbu pedig nem szeretne itt megállni: nagy álma a világbajnokság. „A magyar válogatottal! Ez nem kérdés számomra!”, jelentette ki határozottan.



És hogy mit jelent számára a labdarúgás? „A foci az életem!”, vallja.









Borítókép: Facebook.com/ Corbu Marius

Forrás: erdélysport.hu/ Kocsis Zoltán