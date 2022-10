A címvédő Ferencváros 2-1-re nyert a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, így megerősítette helyét a tabella élén.



A két együttes Egyek vagyunk, illetve Mondj nemet a rasszizmusra feliratú pólóban vonult ki a stadionba, és a játékvezetői hármas is hasonló mezt viselt. Ennek azért volt különösen aktualitása, mert az előző fordulóban Ricardo Moniz, a Zalaegerszeg vezetőedzője lehívta csapatát a pályáról a Honvéd szurkolóinak rasszista bekiabálásai miatt. A trénert ennek nyomán nélkülözni volt kénytelen a tabellán ötödik ZTE, mert kedden a szövetség fegyelmi bizottsága egy hónapra eltiltotta.



Az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC kezdett veszélyesebben és az első negyedóra végén Nguen meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak. Ezután bátrabban támadott a ZTE, egyszer a kapufa mentette meg a Ferencvárost a góltól.



A második félidő elején Boli összefejelt Husztival és a hazai játékost hosszas ápolás után hordágyon vitték le a pályáról. A cserék után mozgalmasabbá vált a játék, Nguen két nagy helyzetet is kihagyott, de a vendégeknek is akadtak szép támadásaik. Aztán előbb Zachariassen, majd Esiti talált a kapuba, videózás után a norvég csatár gólját érvénytelenítette a bíró, utóbbiét viszont megadta. Ikoba, a ZTE gólgyárosa gyorsan szépített, de több találat már nem esett, pedig a játékvezető kilenc percet hosszabbított.



OTP Bank Liga, 13. forduló:

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE 2-1 (1-0)

Groupama Aréna, 9107 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Nguen (13.), Esiti (80.), illetve Ikoba (84.)

sárga lap: Botka (76.), illetve Mim (90.), Tajti (93.)

Ferencváros:

Dibusz - Botka, S. Mmaee, Knoester, Pászka (Wingo 59.) - Besic, Mercier (R. Mmaee 53.), Esiti - Nguen (Laidouni 65.), Boli (Zachariassen 52.), Marquinhos (Auzqui 65.)

Zalaegerszeg:

Demjén - Huszti (Lesjak 80.), Kálnoki-Kis (Szalay 80.), Mocsi, Gergényi - Németh D. (Szendrei 57.), Májer (Mim 57.), Tajti, Sankovic (Klausz 95.) - Ubochioma, Ikoba

Borítókép: Fradi.hu