Az MTKBudapest.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Mint arról beszámoltunk, felnőtt csapatunk felkészítését megbízott vezetőedzőként Teodoru Vaszilisz veszi át. A szakember kedden meg is tartotta első edzését a csapat élén.

Ritka az ilyen edzőcsere, hiszen a búcsúra és a bemutatkozásra szinte egyidőben kerülhetett sor.

"Számomra fontos volt, hogy Giovanni megfelelően elköszönhessen a csapattól, ezért részemről maximálisan támogattam azt, hogy erre a mai edzés előtt sor kerülhessen. Jól tudtunk együtt működni, úgy érzem, ő is igyekezett a legjobb tudása szerint dolgozni ezért a klubért, természetes, hogy kultúremberek módjára történt az elválás. Született egy vezetőségi döntés, majd kaptam egy felkérést. Mindenki ismeri a kötődésemet az MTK-hoz, lelkiismereti kérdés volt, hogy segítsem a klubot azzal, hogy eleget teszek ennek."

Mit mondott a játékosoknak? Min kell leginkább változtatni?

"Nem használtam nagy szavakat, az amúgy sem jellemző rám. A felelősségünk közös abban, hogy ez a helyzet kialakult. A fiúktól azt kértem, hogy mindenkinek a saját teljesítményét is meg kell vizsgálnia, és bele kell adnia azt a pluszt ebben a helyzetben, ami esetleg bennük van vagy bennük maradt, mert meggyőződésem, hogy ha ez így lesz, akkor a csapat képes jobban szerepelni. Tartózkodtam attól, hogy mind befelé, mind kifelé éles váltásként tűnjön ez a lépés a mindennapokban. Természetesen az edzői filozófiámból és a habitusomból fakadóan apró változások lesznek, de ezek nem olyan horderejű dolgok, amire külön kitérnék. Alapvetően is abban hiszek, hogy az apróságokon múlik sokszor az, hogy egy csapat hogyan szerepel, a stábommal természetesen abban bízom, hogy ezeknek köszönhetően eredményesebben tudunk szerepelni."

Úgy tartják, a bajnoki szünetben jobban lehet dolgozni a csapattal, a sorsolás viszont nem könnyű, hiszen két tavalyi dobogós következik a Puskás Akadémia és a Ferencváros személyében.

"Ez így van, ez a két együttes idén is magasabb célokért küzd majd. Büszkeség, hogy több válogatottunk van, hiszen a felnőtt és utánpótlás válogatottakba hat játékosunk is meghívást kapott, így a nehéz mérkőzésekre ilyen szempontból nem tudunk tökéletesen felkészülni, hiszen ők szinte csak az utolsó pillanatban csatlakoznak majd hozzánk. Ami viszont előny, hogy jól ismerem a játékosokat, sokakkal éveken át dolgoztam együtt, így tudom, ki mire képes, a stábom segítségével igyekszem mindenkiből kihozni a legjobbat a rövid idő ellenére is."

Borítókép és forrás: MTKBudapest.hu