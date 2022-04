A Debrecen hazai pályán 3-1-re legyőzte a Gyirmótot a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának nyitómérkőzésén.

Ezzel a tizedikről a nyolcadik helyre lépett előre, és kilenc pontra növelte előnyét a 11. pozíciót elfoglaló pénteki ellenfelével szemben.

A már nyolc kör óta nyeretlen Gyirmót a vereséggel még nehezebb helyzetbe került a bennmaradás kivívását illetően.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Debreceni VSC-Gyirmót FC Győr 3-1 (2-1)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3621 néző, v: Erdős

gólszerzők: Baráth (3., 24.), Do. Babunski (86.), illetve Hasani (9.)

sárga lap: Varga J. (41.), Bódi (73.), illetve Vass Á. (50.), Szegi (81.)

DVSC:

Hrabina (Kosicky, 39.) - Kusnyír, Pávkovics, Deslandes, Charleston (Ferenczi, 11.) - Varga J., Baráth - Bódi (Sós, 75.), Bényei (Da. Babunski, 75.), Dzsudzsák - Do. Babunski

Gyirmót:

Rusák - Szegi, Csörgő, Ikic, Hajdú - Klimovics (Ventúra, 59.), Vass Á. (Radics, 59.), Nagy P. (Herjeczki, 79.) - Hasani, Bezborodko (Simon, 53.), Medgyes (Cvetanovski, 59.)

Gyorsan vezetést szerzett a Debrecen, Dzsudzsák szabadrúgása után Baráth a harmadik percben a gyirmótiak kapujába talált. A vendégeknek azonban hamar sikerült egyenlíteniük, Hasani jól eltalált kapáslövését követően hat perccel később már 1-1 állt az eredményjelzőn.



Kiegyenlített volt a játék, de a félidő közepén megint a hazaiak kerültek előnybe, ismét Baráth érkezett jó ütemben és célzott pontosan. A gyirmótiak játékában is benne volt az újabb gól megszerzésének lehetősége, de nem jött össze az egyenlítés.

Joan Carillo, a debreceniek vezetőedzője az első negyvenöt percben kétszer is kénytelen volt cserélni sérülés miatt.

Élénk volt a tempó és változatos a mérkőzés a szünet után is, ekkor már a hazaiak kezdeményeztek többet, de a kiesőhelyen álló gyirmótiakon érződött, hogy szeretnének javítani helyzetükön. A játékukban azonban nem volt átütőerő, komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A debrecenieknek viszont több lehetőségük is akadt előnyük növelésére, ezekből eggyel éltek is, így megérdemelten szerezték meg a három pontot.

Borítókép: Facebook.com/ DVSC