A címvédő Ferencváros 3-1-re nyert a vendég Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának vasárnapi rangadóján úgy, hogy a 14. perctől emberelőnyben játszott.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Ferencvárosi TC-Újpest FC 3-1 (2-1)

Az elmúlt évekhez képest népesebb, ennek megfelelően hangosabb újpesti tábor biztatta a vendégeket, ami felpaprikázta az amúgy sem visszafogott hazai drukkereket, így rangadóhoz méltó - bár olykor sportszerűtlen skandálásoktól sem mentes - hangulatban kezdődött az összecsapás. A játék is ennek megfelelő tempóban vette kezdetét - a húsz mezőnyjátékost tekintve egyetlen magyarral -, és a hazaiak az ötödik percben Ryan Mmaee büntetőjével gyorsan megszerezték a vezetést. A vendégek dolgát tovább nehezítette, hogy a 14. percben már létszámhátrányban is voltak: Diaby szabálytalankodott leghátsó emberként saját tizenhatosánál. Az Újpest viszont nem zuhant össze, gyorsan rendezte sorait, és kemény mezőnymunkára kényszerítette a hazaiakat. Utóbbiaknak így is akadtak ígéretes támadásaik, de Banainak csak két alkalommal kellett védenie. A 42. percben Uzuni és Nguen is lesgyanús helyzetből lépett ki, a két szélső akcióját utóbbi gólja zárta. Amikor pedig mindenki az első félidő végét várta, egy vaktában felívelt labdából Tallo harcolt ki magának helyzetet az elalvó hazai védők asszisztálása mellett, és szépített.

Az újpestiek bátor támadójátékával, valamint két helyzetével indult a második felvonás, amelynek folytatásában a vendégek sok futással és szervezett játékkal kezdeményeztek ugyan, de a jól záró hazaiak miatt Dibusz kapujára veszélyt már nem jelentettek. A 75. perctől ismét a hazaiak irányítottak, a 80.-ban Uzuni ziccert értékesített, de a videós visszajátszás után - leshelyzet miatt - nem adta meg a gólt Bogár játékvezető. A 87. percben viszont már szabályos és mérkőzést eldöntő találatot szerzett az albán légiós, aki Laidouni szólója után közelről helyezett a már üres újpesti kapuba.

Az Újpest így hetedik mérkőzése után is nyeretlen a bajnokságban, három döntetlen mellett negyedszer maradt alul, miközben a Ferencváros ötmeccses győzelmi sorozatnál tart. Folytatódott az újpestiek közel hat éve tartó nyeretlenségi szériája a Ferencvárossal szemben a bajnokságban: ezen időszak alatt az FTC öt döntetlen mellett 12. alkalommal győzte le újpesti ellenfelét. Sorozatban a kilencedik hazai bajnoki összecsapásán bizonyult jobbnak tradicionális fővárosi riválisánál, amelyet immár a legutóbbi nyolc találkozójukon legyőzött. A Ferencváros legközelebb csütörtökön, az Európa-ligában lép pályára, a csoportkör második fordulójában a Betist fogadja a Groupama Arénában.

Borítókép: Bakonyi Péter/Sport365