Giuseppe Sannino, a Budapest Honvéd vezetőedzője szeretne csapatával a hétvégén folytatódó bajnokságban az első négyben végezni, a Magyar Kupában pedig úgy szerepelni, hogy az nyártól Európa-liga-indulást érjen.

A kispestiek szezonnyitó csütörtöki sajtótájékoztatóján Rác Benedek sajtőfőnök ismertette, hogy a téli átigazolási időszakban két játékossal erősítettek a piros-feketék: Hidi Patrik a kazah Irtis Pavlodartól szabadon igazolhatóként, a 13-szoros Costa Rica-i válogatott Mayron George pedig a dán FC Midtjyllandtól kölcsönben jött, ő legutóbb a norvég Valerengánál szerepelt.



Ezen kívül Batik Bencével és Banó-Szabó Bencével 2023 nyaráig szerződést hosszabbítottak - fűzte hozzá Rác Benedek, aki a távozók között az uruguayi Penarolhoz igazoló Vadócz Krisztiánt, a Pakshoz visszatérő, majd onnan Diósgyőrbe igazoló Egerszegi Tamást, valamint a közös megegyezéssel szerződést bontó Enisz Ben-Hatirát említette meg.



Beszélt arról is, hogy a Honvéd másfél hétig Törökországban edzőtáborozott, ahová hét 21 éven aluli játékos is elkísérte az együttest, mert a jövőben szeretnének nagyobb szerepet biztosítani az akadémián nevelkedő fiatal játékosoknak.



A sérültekről annyit mondott, hogy Patrick Ikenne-King újra egészséges, Mohamed Mezgrani is megint a csapattal készül, de neki és a kapus Lefkovits Robinak még időre van szüksége a visszatéréshez, a két középpályás, az ágyékhúzódással küszködő Nagy Gergő és a vállával bajlódó Gazdag Dániel pedig a rehabilitációját végzi.



Giuseppe Sannino, a bajnokságot négy vereséggel kezdő, majd az őszi idény második felében egy hétmeccses veretlenségi sorozatot produkáló kispestiek mestere hangsúlyozta, hogy szeretnék a bajnokságot ott folytatni, ahol az elmúlt évben befejezték.



"Törökországban több edzőmeccset játszottunk, ezeken a játékosok bizonyították, hogy komoly áldozatokat képesek hozni. Nagy bennük a győzelmi vágy, ezért bízom benne, hogy már szombaton a Mol Fehérvár ellen képesek lesznek meglepetést okozni" - fogalmazott Sannino, aki szerint jó úton haladnak ahhoz, hogy a bajnokságot az első négyben zárják.



Az olasz szakvezető szerint nagyon fontos lesz, hogyan alakul számukra a februári hónap, amelyben összesen nyolc tétmérkőzés - hat bajnoki és két kupameccs - vár együttesére.



"Szeretnénk tavasszal sok örömet szerezni a szurkolóinknak" - zárta mondandóját a vezetőedző.



Djordje Kamber, a kispestiek bosnyák-magyar csapatkapitánya kiemelte, magyarországi pályafutása során először volt ilyen rövid téli felkészülési időszakuk, mint most, de azt intenzív edzésekkel töltötték.



"Kár, hogy néhány játékos, Nagy Gergő és Gazdag Dániel nem volt velünk a törökországi edzőtáborban. Az lesz az igazi erősítés, amikor ők is visszatérnek" - jelentette ki a védő, aki ígéretet tett arra, hogy az első perctől az utolsóig keményen fognak harcolni.



Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a Budapest Honvéd szombaton 65 év után először játszik újra bajnoki mérkőzést januárban. A piros-feketék mérlege eddig két győzelem, egy döntetlen és egy vereség az év első hónapjában. A fehérvári mérkőzésen eltiltása miatt Giuseppe Sannino nem ülhet le csapata kispadjára.



A kispesti együttes a hétvégi bajnoki folytatás előtt hatodik a tabellán.



