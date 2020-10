Az újonc Budafok 2-1-re legyőzte a vendég Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának szombati játéknapján.



OTP Bank Liga, 7. forduló:

Budafoki MTE-Diósgyőri VTK 2-1 (1-0)



Budafok, v.: Iványi

gólszerzők: Oláh (17.), Ihrig-Farkas (63.), illetve Drazic (71.)

sárga lap: Vaszicsku (36.), illetve Iszlai (22.), Hasani (40.)

Budafok:



Póser - Margitics, M. Nikolic, Vaszicsku, Medgyes - Micsinai, Oláh - Ihrig-Farkas, Kulcsár K. (Lőrinczy, 74.), Szabó M. (Fekete M., 91.) - Kovács D. (Mervó, 88.)

Diósgyőr:



Danilovic - Polgár, Szűcs K., Hegedűs, Memolla - Márkvárt, Iszlai (Max, 86.) - Hasani (Korbély, 72.), Grozav, Drazic - Ivanovszki

Jó iramot és mindkét oldalon két ígéretes helyzetet hozott a találkozó első negyedórája, majd egy szöglet után a hazaiak jutottak vezetéshez. Góljukat a volt diósgyőri Oláh Bálint szerezte fejjel. A folytatásban esett az iram, és sok volt a taktikai szabálytalanság, valamint a technikai hiba is.



A szünet után bátrabb támadó játékot vállalt fel a Diósgyőr, lehetőségei is adódtak, de gólt ismét a hazaiak szereztek: formás kontra lezárásaként Ihrig-Farkas talált be. Percek teltek el, amíg a vendégek magukhoz tértek, de Drazic fejesével sikerült szépíteni, amely további nagy rohamokra sarkallta őket.



A hajrára viszont elfogyott a lendület, a budafoki gárda pedig hiba nélkül védekezett, és a lefújásig megőrizte egygólos előnyét.



Az újonc Budafok hatodik találkozójából a harmadikat nyerte meg a bajnoki idényben. A sereghajtó DVTK sorozatban az ötödik bajnoki fordulóban maradt nyeretlen, és egymást követő negyedik vereségét szenvedte el.

Borítókép: Sport365/Patkós Imre