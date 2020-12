1915-ben, ezen a napon látta meg a napvilágot a magyar futballvilág egyik ikonja, Zsengellér Gyula.



16 évesen mutatkozott be a Salgótarjáni TC együttesében. Első szezonjában kiesett a csapata, de 24 mérkőzésen 19 gólt szerzett.



1936-ban húzta magára először a lila fehér mezt és összesen 11 évet töltött Újpesten. Ez idő alatt ötször volt a magyar bajnokság gólkirálya: 1938-ban, 1939-ben, 1943-ban, 1944-ben és az 1945-ös tavaszi idényben. 39 alkalommal volt válogatott, ezeken a mérkőzéseken összesen 32 gólt lőtt.



Góljaival a nyolcadik helyen áll a magyar csapat örökranglistáján. Európai aranycipős 1939-ben és 1945-ben. 1947-ben szerződött Olaszországba, az AS Romához. Az 1949-50-es szezonban az Anconánál játszott, aktív pályafutását a kolumbiai Deportivo Samariosnál fejezte be, 1953-ban.



Zsengellér 325 meccset játszott a magyar bajnokságban 1935 és 1947 között, 387 bajnoki góljánál csak Szusza Ferenc és Schlosser Imre szerzett többet.

