A Budafoki MTE írását változtatások nélkül közöljük.



Többek közt német és holland élvonalbeli csapatokban szereplők ellen gyűjtöttek értékes tapasztalatokat játékosaink március végén, az U21-es Európa-bajnokság csoportkörében. A magyar válogatott bő keretében öt plusz egy budafoki kapott helyet. Közülük Bese Balázs, Huszti András, Csonka András és Skribek Alen pályára is lépett a tornán.

“Két évvel ezelőtt az NB II tizennegyedik helyén álltunk, most pedig négy játékosunk szerepelt a korosztályos kontinenstornán és az élvonalbeli tagságunk megőrzéséért játszunk. Ez egy óriási előrelépés” - mondta honlapunknak Oláh Lóránt, klubunk sportigazgatója. “Büszkék vagyunk a válogatottjainkra és arra, hogy Budafokon szerzik meg a fejlődésükhöz nélkülözhetetlen élvonalbeli játékperceket. Többen kölcsönben szerepelnek nálunk, ám a legfontosabb üzenet, hogy a magyar labdarúgásnak teremtünk értéket. A büszkeség mellett az Eb-szereplés kihívást is jelentett számunkra, több okból is. Nekünk még meg kell tanulnunk kezelni azt, hogy egy ilyen fontos időszak előtt nincsenek velünk a válogatott játékosok, másrészt pedig a nemzeti csapat sajnálatos sikertelen szereplése befolyásolja a lelki állapotukat. Emellett a sérülés fokozottabb kockázatával is számolnunk kell, ami Zsóri Dániel esetében be is következett."

A márciusi, háromhetes szünetben nem csak a nemzeti csapatnál számításba vett labdarúgók hiányoztak az edzésekről. Játékosaink, a szakmai stáb és a vezetőség tagjai közül is többen megfertőződtek a koronavírussal. A kiscsoportos tréningeket a két egészséges stábtag, Csizmadia Csaba és Balogh Barna vezényelte, a harkányi edzőtáborba pedig az öltöző közös döntése nyomán nem utaztunk el.

“Elismerésre méltó a két említett edző és a játékosok hozzáállása, illetve zokszó nélküli, alázatos munkája ebben a nehéz időszakban. Ráadásul egy olyan, komoly felelősséggel járó döntést hoztak meg a játékosok együtt, amely még jobban összekovácsolta őket. Egy Eszék elleni edzőmérkőzéssel szerettünk volna felkészülni a Ferencváros elleni bajnokira, mert úgy gondolom, a két együttes hasonló színvonalat képvisel, ám a vírus gátat szabott a terveknek. Mindazonáltal köszönettel tartozunk a békéscsabaiaknak, hogy az utolsó pillanatban kisegítettek minket, így nem maradtunk meccs nélkül a szünetben.”

Oláh Lóránt hangsúlyozta: az előzmények ismeretében különösen nagy dolognak tartja, hogy csapatunk vasárnap jó első félidőt produkált és helytállt a listavezető, a bajnoki cím kapujában álló FTC ellen. Sportigazgatónk szerint a nagy különbségű vereség túlzó a játék képét tekintve. Mint ahogy a kiállítás is.

“Sajnos nem először fordul elő, hogy a játékvezetők olyan esetekben sújtanak minket eredményt befolyásoló ítéletekkel, amikor mérlegelési lehetőségük van. Itt nem egyértelmű szituációkról, durva, szándékos és sérülésveszélyes megmozdulásokról van szó. Sem vasárnap, Huszti András kiállításánál, sem korábban Újpesten, Kulcsár Kornél piros lapjánál nem történt olyan, amit egyértelműen ilyen súlyos módon kellett volna büntetni. Ezeket a döntéseket megmosolyogja az, aki valaha is futballozott és reálisan értékel. Félreértés ne essék, nem mentem fel a játékosainkat, de a játékvezetőktől elvárható, hogy a játékért és ne annak elrontásáért működjenek. Értem és tudom, hogy aki dolgozik, az hibázik, viszont a hasonló szituációknál a bíróknak kell hogy legyen más eszközük is arra, hogy megoldják a helyzetet."

A szezonból hat mérkőzés van hátra, a végjátéknak 26 ponttal, az utolsóelőtti helyről vágunk neki.

“Minden nehézség ellenére maximálisan bízunk a játékosokban. Hiszünk egymásban és abban, hogy sikerül bennmaradnunk az élvonalban. Sok nehéz feladatot megoldottunk már együtt és most sem adjuk fel. A végsőkig fogunk dolgozni azért, hogy elérjük a célunkat” - mondta Oláh Lóránt.

Borítókép és forrás: budafokimte.hu