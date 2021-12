Az ulloi129.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Az 1963-ban Dél-Oszétiában született Sztanyiszlav Csercseszov kapusként 21 évesen, már másodosztályú bajnokként került élete csapatához, a Szpartak Moszkvához, Rinat Daszajev tartalékjaként. Daszajev 1988-as Sevillába szerződéséig nem is igen kapott játéklehetőséget, ezért még egy évvel korábban a Lokomotívhoz igazolt kölcsönbe, ahol jó teljesítményével alapemberré vált. A Szpartakhoz visszakerülve vezéregyéniség lett, első évében 17 meccset hozott le nullára, így csapata a legkevesebb gólt kapta. A Szpartakkal két szovjet és két orosz bajnoki címet gyűjtött be, miközben 8 meccsen előbb a szovjet, majd az orosz válogatott kapuját is védte. 30 évesen légiósnak állt, a drezdai Dinamóban a Bundesliga egyik meghatározó kapusa lett, volt olyan szezon, amikor a kis keleti csapatban az osztályzatai jobbak voltak, mint Oliver Kahnéknak. A csapata legjobbja volt, amikor azonban kiesett a drezdai csapat az élvonalból, kölcsönadták a Szpartaknak, ahol a Bajnokok Ligájában védhetett. Télen az innsbrucki FC Tirol vette meg, ahol háromszoros bajnok lett, a város díszpolgári címét is megkapta. A térséghez annyira kötődik, hogy a mai napig van ott háza. 38 évesen még egy szezonra hazaigazolt a Szpartakhoz, ahol még egy bronzérmet szerzett, majd visszavonult.

Az orosz válogatottban 39-szer lépett pályára, két EB-re és VB-re is kiutazott, egy VB-meccsen (Kamerun ellen, 6-1; 1994) és két EB-meccsen védett (Olaszország 1-2, Csehország 3-3; 1996).

2004-ben kezdte edzői pályáját az orosz mellett németül és angolul is tudó szakember, az osztrák alacsonyabb osztályú Kufsteinnél, ahol bejutott a bajnoki döntőbe, eközben pedig az UEFA edzői képzéseit is folytatta.

Egy évre rá a megszűnt Tirol romjaira épülő Wacker edzője lett. Első évében a hatodik helyre vitte a gárdát (azóta is ez a legjobb eredménye az azóta másodosztályú klubnak), de a következő nyáron éppen csak megúszták a kiesést, így távoznia kellett. Az ekkor 43 éves szakember a Szpartak sportigazgatója lett, majd a következő szezonban átvette a vezetőedzői posztot is. Csercseszov komoly büntetési tételeket vezetett be és tiltotta a mosolygást az edzéseken. Első szezonjában remekül szerepelt, végig harcoltak a bajnoki címért, de a Zenit az utolsó körben végül behúzta a bajnoki címet.

Csercseszov edzői filozófiájának alaptétele (ahogy ez honlapján is szerepel): “előre, félelem és kétség nélkül“. Agresszív, labdatartásra épülő játékot alakított ki. Egy évvel később belefutott egy csúnya vereségbe (CSZKA 1-5), ami után több kulcsjátékost is (Titov, Kalinicsenko) elküldött. Ez sem segített, a BL-selejtezőben a Dinamo Kijev ellen 4-1-es vereséget szenvedett és távoznia kellett.

Két év pihenő következett, majd a friss feljutó Szocsihoz szerződött, ahol nagy tervekkel, nagy igazolásokkal és profi reklámkampánnyal kezdtek neki a szezonnak, a cél az európai színtér elérése volt. Az első szezonjukban jól is szerepeltek, nyolcadikok voltak, azonban a befektetők kiszálltak, ezután Csercseszov sem maradt – a klub a következő nyáron meg is szűnt.

A Groznij jött 2011-ben, a csapat védekező taktikája nehezen verhetővé tette a csapatot, 2013 tavaszán a klub történetének legjobb szereplését hozó nyolcadik helyet érték el. A szakember ekkor az Ural melletti Permbe igazolt, ahol az Ankarral a szezon meglepetését hozta. A kiscsapat türelmes, védekező játékkal hetedik lett, nem sokkal lemaradva az Európa Liga helyektől. Nem csoda, hogy 2014 tavaszán nagy volt iránta a kereslet. Szíve klubja, a Szpartak és a Dinamo is vissza akarta vinni Moszkvába. Mikor volt klubjánál megtudták, hogy mással is tárgyal, visszavonták az ajánlatot, így végül a Dinamo Moszkvánál Dan Petrescu utódja lett.

A Dinamo 2013 nyarán a fél Anzsit leigazolta: 68 millió euróért szerződtetve hat sztárt (Dzsudzsák még egy évvel korábban került oda 19 millióért), 2014 nyarán pedig a Valbuena, Büttner, Vainqueur, Hubocan négyes érkezett több, mint 20 millió euróért a Marseille-ből, Manchester Unitedből, Standard Liege-ből és a Zenitből. Nem csoda, hogy az elvárások nagyok voltak, eleinte jól is indult minden, az EL-ben a PSV és a Panathinaikosz előtt száz százalékos mutatóval lettek csoportelsők, utána az Anderlechtet is kiütötték, a Napoli azonban túl rágós falatnak bizonyult március elején.

A problémák ekkor kezdődtek, az addig stabil dobogós klub március közepétől 13 bajnokin mindössze három győzelemig jutott, hat döntetlen és négy vereség mellett. Csercseszov több sztárt, így a csapatkapitány Deniszovot is kirakta a csapatot, de ez sem segített. Így a Dinamo negyedik lett, s bár a vezetés szavakban Csercseszov mellett volt, de amikor a klubot kizárták a nemzetközi sorozatokból a pénzügyi fair-play megsértése miatt (a költéseket látva nem is csoda), távozott. A Dinamo a következő szezonban az őt követő edzővel kiesett az orosz élvonalból.

2015 októberében Henning Bergtől vette át a Nemanja Nikolicsot is soraiban tudó Legia Varsót. A lengyel gárda ekkor már tíz pont hátrányban volt riválisához képest, fizikálisan és mentálisan sem volt a csúcson. Az első bajnokiját megnyerte, a másodikon kikapott csapatával, utána azonban egy tizenegy meccses veretlenségi széria következett (9 győzelem, 2 döntetlen). A téli felkészülésen alaposan megdolgoztatta a játékosait, ennek meg is lett az eredménye: tavasszal sok futásos, letámadásos játékot játszatott. Azok azonban, akik ehhez alkalmazkodtak, olykor meg tudták lepni. Márciusban a Termalica 3-0-ra győzött Nikolicsék ellen, megszakítva a veretlenségi sorozatot, a rájátszásban is kikaptak még kétszer, előbb a Lubin, majd a Lechia aratott Csercseszovék felett 2-0-ás győzelmet. De a bajnoki cím, 2 pont előnnyel így is meglett. A Legiánál ez 26 bajnoki meccsen 72%-os teljesítményt jelentett (17-5-4, 46-19), ez a 2007-es Szpartak szezon után (12-3-2, 36-16, 76%) a második legjobb mutatója volt karrierjének.

A Lovrencsiccsel felálló Lech Poznan ellen lejátszotta élete első edzői kupadöntőjét, 1-0-ra nyertek 49.000 lengyel fanatikus előtt. Az Európa Ligában a harmadik csoportmeccsen ült először a kispadon, 1-1-et játszottak a Brugge ellen hazai pályán. Ezt egy 1-0-ás brugge-i vereség és egy 1-0-ás siker követte, majd az utolsó körben 5-2-re kikaptak Nápolyban. A csapat az utolsó helyen végzett, 4 ponttal – az első két körben Berg két vereséggel kezdett. A lengyel tapasztalatok a korabeli beszámolók szerint azt mutatják, hogy Csercseszov a kész, tapasztalt játékosokat szereti, akik gyorsan gondolkodnak, nem bajlódik túlzottan fiatalok beépítésével. Távozása előtt ultimátumot adott a Legia vezetésének, hogy csak akkor marad, ha komolyan megerősítik a csapatot. Ez nem történt meg, így a Rubin Kazany, a Lokomotív Moszkva és az orosz válogatott közül nem meglepő módon az utóbbit választotta.

Itt Leonyid Szlutszkijt váltotta, ekkor a 2018-as VB rendező válogatottja a magyar mögött 19 hellyel a 38. pozícióban állt a világranglistán. A válogatottal egy törökök elleni iksszel kezdett, de nemsokára kikapott Costa Rica és Katar ellen is, a válogatott pedig az 56. helyen zárta 2016-ot. 2017-ben már jött néhány jobb eredmény is (Belgium és Spanyolország ellen két 3-3), a VB előtti felkészülési meccsek azonban megint gyengébben sikerültek (Brazília 0-3, Franciaország 1-3, Ausztria 0-1, Törökország 1-1). Ez azt jelentette, hogy a VB előtti utolsó FIFA-ranglistán Csercseszov csapata a 70. volt.

A VB-t azonban két sima győzelemmel kezdték (Szaúd-Arábia 5-0, Egyiptom 3-1), így az Uruguay elleni sima vereség (0-3) ellenére továbbjutottak – ezt senki nem várta a leggyengébbnek tartott VB-résztvevőtől. Azt pedig pláne nem, hogy 0-1-ről kiegyenlítve tizenegyesekkel kiüssék a spanyolokat a 16 között. A nyolc között a horvátok jöttek, a rendes játékidő 1-1-re végződött, a hosszabbítás 2-2-re, a tizenegyespárbajt azonban elbukták a hazaiak, mivel Szmolov és Fernandes is hibázott. A FIFA Az év edzője díjra is jelölte 2018-ban. A következő bő egy év jó eredményeket hozott, a következő 18 válogatott meccsből egy lett döntetlen (Svédország 0-0) és négyszer kaptak ki (Németország 0-3, Svédország 0-2, Belgium 1-3 és 1-4) tizenhárom győzelem mellett. 2020 szeptemberére így a 32. helyre jöttek vissza a világranglistán és ami még fontosabb, magabiztosan kijutottak az EB-re. A selejtező sorozatot nyolc győzelemmel és két belgák elleni vereséggel zárták.

Innentől azonban akadozott az orosz gépezet. A Nemzetek Ligáját mögöttünk zárták és bár Máltát és Szlovéniát legyőzték a VB-selejtezőben, a tótoktól 2-1-re kikaptak. Az EB-n bár a finnek ellen hozták a kötelezőt (1-0), a mumus belgák (0-3) és a dánok ellen (1-4) is kikaptak simán, így nem csoda, hogy felmondták Csercseszov kapitányi szerződését az orosz szövetségnél.

“Mindenkinek megvannak azok az elvei, melyek még játékoskorukból származnak. Az enyém, játékosként és edzőként az, hogy a pályán egyszerre kell legyen szabadság és felelősség. Ha valakinek nincs lehetősége kifejezni magát és nem felelős a döntéseiért, akkor nem tud nagy eredményeket elérni. Csak egy béklyóktól szabad játékos tudja megmutatni képességeit, kreativitását. Ha feszült, rossz döntéseket hoz. Szeretném aláhúzni, hogy a felelősség és a szabadság fontos. Nem tudom megmondani, mik az erényeim, erre csak mások lehetnek képesek. Abban hiszek, hogy önbizalomra és méltóságra van szükség. Lehet, hogy másoknak jobb játékosai, jobb lehetőségei vannak, de ez nem jelenti azt, hogy egyszerű dolga lesz ellenünk. Azt akarom, hogy a csapatomnak saját identitása legyen, saját egoja és olyan csapatszellem, ami képessé tesz minket arra, hogy méltósággal képviseljük a színeinket” – a fentieket már mint orosz szövetségi kapitány mondta el, még 2016-ban. Saját weboldalán arról ír, hogy a támadó játékban, a tiszta feladatmegosztásban, az ön- és taktikai fegyelemben, a domináns, aktív, kreatív játékban hisz. Ehhez, mint írja, győzni akarás, kimagasló erőnlét, letámadás, tempó, kockázatvállalás és szenvedély kell.

Saját bevallása szerint sokat tanult Joachim Löwtől, aki még Innsbruckban volt az edzője és akivel a mai napig jó kapcsolatot ápol. De a MOL csatára, Nemanja Nikolics is csupa jókat mondott róla néhány éve: “Sohasem érdekli, mit írnak vagy mondanak róla és a csapatáról, neki csak az számít, amit a pályán lát. A statisztikák rabja. Nekem is különböző papírokat lobogtatva próbálta bizonyítani, hogy neki van igaza. S hogy őszinte legyek, többnyire neki is volt… Sztanyiszlav Csercseszov nagyon tud eredményre játszani, ez megint nyilvánvalóvá vált. Miként az is, hogy fantasztikusan tudja motiválni a játékosait. Még akkor is szentül hisz a győzelemben, amikor az ellenfél erősebbnek tűnik, természetesen nem volt ez másként Spanyolország ellen sem. A győzni akarása, a példás hozzáállása átragad a futballistákra, az oroszok ezért sem hibáztak a tizenegyespárbaj során. Kifelé nem látszik rajta semmi, árad belőle a nyugalom, de tudom, hogy a lelke mélyén nagyon büszke arra, amit eddig elért“.

Csercseszov rendkívül rossz viszonyban van az orosz sajtóval, olyannyira, hogy amikor 2018-ban a spanyolok elleni siker után sajtótájékoztatót tartott, azt azzal kezdte, hogy egy mezt adott át Lorenzo de Chosicának, egy Oroszországban dolgozó perui újságírónak, mondván egyedül ő hitt benne az újságírók közül. A mai kinevezés utáni reakciókban is többször megemlítik, hogy míg az orosz sajtónak lecsapta a telefont, másoknak nyilatkozik. De sem Drezdában, sem Ausztriában, sem Varsóban nem egy zárkózott zsarnokra emlékeznek. Rendkívül motivált, céltudatos játékos és szakember hírében áll, aki elvárja, hogy mindenki a maximumot hozza ki magából – de a magánéletben és az interjúk során inkább jókedélyű, joviális alkat.

Tegnap este végül adott, egy az elmúlt 5 évet lezáró interjút egy orosz lapnak, ebben a helyi sajtóval kapcsolatos problémáira így reagált: “Egyszer Diogenész filozófiai előadásba kezdett a város terén. Senki sem figyelt rá. Aztán Diogenész fütyült mint egy madár, százak gyűltek köré. ‘Itt van, athéniak, az elmétek ára’, mondta nekik Diogenész, ‘amikor okos dolgokat mondok, nem figyeltek rám. Amikor fütyülök, mint egy bolond madár, tátott szájjal figyeltek’.”

Az utolsó klubcsapatával, a Legiával legtöbbször 4-2-3-1-ben vagy 4-4-2-ben játszott, ez az orosz válogatottra is jellemző volt, igaz az EB előtt és az EB-n inkább három-öt védős rendszerben játszott. Ami az egyéb statisztikai mutatókat illeti, azok nehezen összehasonlíthatóak: a Legia pl. kevesebb, mint 78%-os pontossággal passzolt 2015-16-ban. Csercseszov a taktikát illetően pragmatikus, nem fél azt az ellenfélhez és a játékoskerethez alakítani, annak erényeit kihasználva. Az azonban biztos, az orosz mesteredző nálunk is gyors, agresszív, sokat futó és fegyelmezett csapatot akar majd látni.

Forrás és képek: ulloi129.hu