A klub.ute.hu írását változtatás nélkül közöljük.

2022. január 26-án hosszú és fordulatos jogi ügyre tett pontot a Kúria azzal, hogy a másodfokú jogerős ítéletet hatályban tartotta.

Ennek megfelelően a Kúria megállapította, hogy az alperes (Újpest FC) megsértette a felperes (UTE) jóhírnevét azzal, hogy a felperes hozzájárulása nélkül, az általa működtetett felnőtt férfi labdarúgó csapat címerét megváltoztatta, és a megváltoztatott címert 2017. július 3-tól használja.

A Kúria kötelezi az alperest, hogy a megállapított jogsértő magatartást 30 napon belül hagyja abba, és az alperest eltiltja a további jogsértéstől.

A Kúria kötelezi továbbá az alperest, hogy 15 napon belül az ítélet rendelkező részét 30 napig tegye közzé az ujpestfc.hu honlap kezdőlapján 12-es betűmérettel.

Mint ismert, az UTE minden lehetséges jogi eszközt felhasznált annak érdekében, hogy a szurkolók által kedvelt, az egyesületet reprezentáló címert visszaállíttassa. Ennek legvégső állomásaként az Alkotmánybírósághoz fordult.

Az Ab 2021-ben az UTE-nak adott igazat. A határozat szerint tévedett a Kúria, amikor az ügyet közös cégen belüli vitának tekintette, amelynek személyiségi jogi vonzata nincs. Ezért nem vizsgálta, hogy az Újpest FC címerének megváltoztatása negatív hatással van az UTE jóhírnevére, sérti az arculati elemhez fűződő jogát. Bár az is igaz, hogy itt egy társasági jogi vita is fennáll, de valójában alapjog is sérült, így a Kúriának újra kell tárgyalni az ügyet.

Az Alkotmánybíróság korábbi döntése, majd a mai napon a Kúria végleges döntése egyértelműen bebizonyította, hogy az UTE-nak mint kisebbségi tulajdonosnak nemcsak erkölcsi szempontból, hanem jogi szempontból is igaza van a címer kérdésében.

Mindezekre tekintettel Tisztelettel kérjük az Újpest FC (Újpest 1885 Kft) többségi tulajdonosát , hogy a bírósági döntést a lehető leghamarabb végrehajtani szíveskedjen a köz megelégedésére, a jogszerű állapot helyreállítására.



Az Újpest FC elnöke, Roderick Duchatelet közleményben reagált az ujpestfc.hu odalon.



"A mai napon (2022. január 26.) a Kúrián lefolytatott tárgyalás eredményét tekintve egy előző kúriai döntés felülírása történt, mely engem is meglepett. A klub megvárja a hivatalos, írásos ítéletet és annak teljes ismeretében fog reagálni a történtekre."

Borítókép: Klub.ute.hu

Forrás: klub.ute.hu