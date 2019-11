Tudod Balázs....



Tudod Balázs, nekem egy bajom volt a tegnap esti Wales elleni idegenbeli EB selejtező mérkőzéssel, de az nagyon nagy baj.... Idestova 43 éve nézem mindig megújuló reménnyel és hittel az adott évi nyűglődéseiteket a versenypályán, a labdarúgó arénákban. Úgy ülök le a TV elé - talán ha 2 válogatott meccsen voltam élőben -, hogy talán majd most..., talán valami elindul és mindig ellopjátok tőlem és még nagyon sok embertől a reményt.

Tudod Balázs, most Téged talállak meg, mert óriási tehetség voltál és a PSV-ben is húzóember voltál. Aztán balatoni ismerőseim - igen ott nőttem fel - elmesélték, hogy hogyan viselkedsz egy vitorláspartyn, egy buliban és tudom, hogy Neked csak az számít, hogy mennyit keresel, hogy mennyit viszel haza, hogy éppen milyen autót törsz rommá vagy milyen piát iszol egy hétvégi buliban, amiről esetleg én csak álmodok, amikor a születésnapomat tartom évente egyszer...



Tudod Balázs egyvalamit veszel el tőlünk és ez a legfájóbb, a legalattomosabb.. A Reményt. A Reményt, hogy egyszer Ti is ott álltok fent egy nagy nemzetközi rendezvény során az emelvényen, mint ahogyan ott állt még Görbicz Anita, Kovács Katalin, Hegedűs Csaba, hogy Nektek játszák a Himnuszt, hogy a Ti nyakatokba kerül az arany vagy ezüst, de bár... bronz lenne...



Tudod Balázs nagyon sokan vagyunk, akik vágyunk erre, akik dolgozunk a mindennapokban, akik tanultunk, akik jó melósemberek, akik szorgalmasok vagyunk, akik elvégezzük nap, mint nap a munkánkat. Akik szalag mellé állunk, vagy hivatalban ülünk le székeinkre, akik gyermeket nevelünk és akiknek talán egyetlen szórakozásunk, hogy meccset nézzünk, hogy szurkoljunk a meggypiros mezes legényekért.



Sokan közülünk fillérekből élnek egyik napra a másikra és nemhogy Henessyre vagy Bentley-re nem futja, de azt is megnézik, hogy a Suzuki Wagon R+-be mennyiért tudnak éppen tankolni, ha tudnak éppen tankolni....



Tudod Balázs ez a legnagyobb baj, hogy mi, ezek az emberek a hétköznapokban elvégezzük a feladatainkat jól rosszul, de végig küzdve. A megtanultakat alkalmazzuk a műtőben, a betegágyaknál, a szalag mellett, az építkezéseken, és ezeket a fogásokat próbáljuk nap, mint nap, újra és újra a legrátermettebb módon alkalmazni, s tudod, Ti ezt nem teszitek meg a futballpályán....



Tudod Balázs totális csőd, amit műveltek évtizedek óta. Nemcsak Te - ..most Téged találtalak meg, és ezért ismeretlenül is bocsáss meg! - hanem a Vanczákok, a Lisztesek, a Sebőkök, a Torghellék, a Zsótérok, Kleinheislerek. Bocsánat is, hogy nevekeket írok. A rendszerrel van gond, azzal, hogy azok játszhatnak, akiknek az apja fizet, már az U8-ban is, és nem azok játszhatnak, akik tehetségesek, de erre nincs pénzük.



Tudod Balázs... Tudjátok Balázsok... ez a legnagyobb baj... Az építkezésnél először alapot kell ásni, majd kiönteni és a legvégén, és csak a legvégén jön a tető... Mi mindig, mindent a tetőnél kezdünk...



Tudod Balázs, belefáradtam... és végtelenül szomorú vagyok...

