A Sporttv írását változtatás nélkül közöljük.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Sport TV Nyerő SzériA című műsorának vendége volt, ahol elemezte az aktuális forduló eseményeit, és például a VAR-ról, a Napoli bajnoki esélyeiről és Nagy Ádám közelmúltbeli Olaszországba igazolásáról is beszélt.



„Nagyon nehéz átlátni, hogyan működik a videóbíró, nem pusztán Olaszországban, hanem például Magyarországon vagy Európa többi részén. Vannak olyan helyzetek, amikor fontos, és világos, hogy mennyire hasznos. Például, mikor meghatározzuk, hogy mikor van leshelyzet, még akkor is, ha sok esetben vonalbírók hagyják futni még a játékot, és több másodperccel később fújják be a lest, vagy emelik a zászlót, mert megvárják a VAR-szoba döntését. De például ez is olyan helyzet, amit nagyon nehéz megítélni. Úgy gondolom, bízzuk rá a játékvezetőre, hogy tudjon dönteni videóbíró nélkül is, és legyen következetes. Ha befúj egy bizonyos szabálytalanságot, azt mindig fújja be videóbíróval, vagy anélkül is” – árulta el a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Sport TV Nyerő Széria című műsorában, miközben a római rangadóról Nicoló Zaniolo 16-oson belüli kétes szituációit elemezte.

José Mourinho vereség utáni, a gyepen tartott megbeszélése is téma volt. Rossi szerint ez meglepő húzás volt, de mivel Mourinho kiváló a kommunikációban, biztosan megvolt rá a portugál mesternek az oka, hogy így tett.

Marco Rossi családja Napoli-drukker, és a csapat eddig százszázalékos a bajnokságban. A mester elárulta, szerinte milyenek most a bajnokság erőviszonyai, és hova várja a Napolit:



„1987 óta várnak arra, hogy ismét megnyerjék a bajnoki trófeát. Szerintem még korai lenne most kijelenteni, hogy ezúttal sikerül, úgy hiszem, nehéz lesz. A Juventus is megnyerheti, az előrejelzések szerint favorit volt, de túl rosszul kezdett, de úgy látszik súlyos gondjai vannak. Lehet egy kívülálló, egy nevető harmadik nyer, például az Atalanta már évek óta elég lassan pörög fel, de aztán behozza a különbséget. Úgy hiszem, az idei egy különleges év lesz. Ha most fogadnom kellene ezer forintban, akkor a Napolira fogadnék vagy az Atalantára, de ezer forintnál többet nem tennék, mert én nem fogadhatok.”

A szó a másodosztályra is átterelődött, hiszen a válogatott Nagy Ádám új klubja, a Pisa vezeti pillanatnyilag a Serie B-t.

„Szurkolok a Pisának, elsődlegesen Ádám miatt, és nagyon bízom benne, hogy rendszeresen játszatják. Az elmúlt két meccsen 90 perceket játszott, és jól is játszik, ami fontos számára. Jó választás volt, hogy a Pisához ment, mert ez egy stabil klubcsapat, megvannak a maga tervei és programjai. Ez nem mindig egyszerű, különösen az olasz másodosztályban, de úgy hiszem, jó esélye van a csapatnak, hogy feljut a Serie A-ba. De ismétlem, nagyon korai még jóslásokba bocsátkozni. Nagyon hosszú a Serie B, rengeteg mérkőzés, majd a rájátszás, tehát sosem egyszerű innen feljutni. De Pisában például a klub szervezettsége is nagyon jó ehhez.”

Borítókép: Facebook.com/ Marco Rossi

Forrás: Sporttv.hu