Nagy Lajos szövetségi kapitány csapata kedden este két felkészülési mérkőzést is játszott Szlovákia legjobbjai ellen: a mérleg, egy győzelem és egy vereség.

A minifoci-válogatott a nemzeti csapat bázisán, Csepelen fogadta Szlovákiát kedden felkészülési mérkőzéseken. A hétközi időpont ellenére sok érdeklődő látogatott ki a helyszínre, ahol előbb a"fehér" mezes magyar csapat lépett pályára. Ebben az együttesben többnyire a már rutinos, többszörös válogatottak kaptak helyet, két-három új emberrel kiegészülve.

A magyar válogatott a 10. percben szerzett vezetést: hat az ötözés után a csapatkapitány, Barabás Miklós talált be. Ezt követően sokáig nem esett újabb gól, majd a 28. percben a nemzeti csapatba hosszú után visszatérő Ladányi Dávid állította be egy kontra végén a 2-0-s végeredményt.

Rövid pihenőt követően jöhetett a második mérkőzés, amelyen többnyire azok a játékosok kaptak szerepet a"piros" mezes együttesben, akik újoncnak számítanak, kevés még a nemzetközi rutinjuk. Ez meg is látszódott végül az eredményen, mert bár Deli Márió kétszer is betalált - az ő góljával még a magyar csapatnál volt az előny -, illetve Lovász Bence is gólt szerezett, a védelem nem működött jól, így a szlovákok nyolcszor is eredményesek tudtak lenni.

"Két különböző mérkőzés volt. Az első mérkőzés igazán tüzes, ki-ki meccs volt. Nem volt meglepetés, ilyeneket szoktunk játszani a szlovákokkal. Végül ebből mi jöttünk ki jobban. Ekkor főleg a régi kerettagok játszottak, egy-két új játékossal kiegészülve. A második találkozón főleg az újoncok kerültek előtérbe. Itt azért látszott, mi a különbség a magyar top 5+1-es kispályás foci és a nemzetközi élvonal között. Sok idő kell még az újoncoknak, mire beleszoknak az általunk elképzelt játékrendszerbe"

- mondta Nagy Lajos szövetségi kapitány, aki hozzátette, mindkét meccs tökéletesen szolgálta a vb-felkészülést. A kapitány sok dolgot le tudott szűrni, többek között az is, hogy kikre számíthat a keretből.

"Keretszűkítés előtt állunk, fontos döntések fognak megszületni az elkövetkezendő napokban. Jelenleg 28 fős a keretünk, ez három és fél hónappal a világbajnokság előtt nagyon bő, ezt le kell szűkítenünk"

- zárta a szavait Nagy Lajos.

"Nagyon örülünk, hogy újra lehetőségünk colt felkészülési meccseket játszani. Ezek a meccsek segítenek minket azon az úton, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a világbajnokságra. Látszik, hogy hol kell még javítanunk, mely elemekben kell még fejlődnünk. Edzéseken igyekszünk ezeket gyakorolni, de nyilván tétmérkőzéseken lehet élesben kipróbálni és gyakorolni. Az első meccsen megérdemelten nyertünk, még ha az eredmény ilyenkor teljesen másodlagos is. A világbajnokságig próbálunk mindent megvalósítani, amit a szakmai stáb kér tőlünk. Rengeteg munka áll még előttünk, de mindent megteszünk, hogy sikeresek legyünk"

- árulta el a válogatott játékosa, Kozó Viktor.

Nemzetközi felkészülési mérkőzések, Csepel

Eredmények:

Magyarország-Szlovákia 2-0

G.: Barabás M., Ladányi D.

Magyarország-Szlovákia 3-8

Magyar gólszerzők: Deli M. (2.) Lovász B.

Borítókép, forrás: Országos Minifutball-Szövetség