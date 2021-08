Prosser Dániel a dán labdarúgó-bajnokság felsőházába vágyik új klubjával, a Sönderjyskével, amelyben vasárnap csereként góllal mutatkozott be.

Az MTK Budapesttől kölcsönbe megszerzett 27 éves támadó a Viborg FF elleni hazai találkozó 65. percében állt be, és egy perccel később az ő góljával alakult ki a 2-2-es végeredmény. Prosser az M1 aktuális csatornának elmondta: elégedett a bemutatkozásával, ami még ennél is jobban sikerült volna, ha csapata győzelmet arat. Hozzátette: sok ideje nem volt megismerkedni új csapatával és a dániai körülményekkel, hiszen kedden tudta meg, hogy a korábban utána már érdeklődő Sönderjyske megegyezett az MTK-val, és két nap múlva utazott is.

"A csütörtök az hosszúra sikerült, de a meccs előtt azért két edzésen így is részt tudtam venni. Másra egyelőre még nem volt időm, de most az volt a lényeg, hogy sikerüljön a bemutatkozásom. Remélem, a folytatás is hasonlóan jó lesz" - nyilatkozta.



A dán csapat irányítását a nyáron a német Michael Boris vette át, aki az MTK-nál és az U21-es válogatottnál is dolgozott már Prosserrel. A játékos kiemelte: az edző szerette volna, ha követi őt a dán együtteshez, ahol ugyanazt várja el tőle, mint korábbi közös állomáshelyeiken.

"A mérkőzésen is ezt próbáltam megmutatni, hogy nem kell túl sok idő a taktikai elemek begyakorlására, mert nagyjából már tudtam, hogy mit vár el a csapattól" - közölte.



Prosser kölcsönadási szerződése a szezon végéig szól, a Sönderjyskének kivásárlási joga van. A játékos kiemelte: amennyiben a hétköznapokon tovább folytatja a "remek munkát", a mérkőzéseken pedig gólokkal, gólpasszokkal hálálja meg a bizalmat, akkor nem lesz akadálya annak, hogy maradjon.

"Bízom benne, legalábbis" - mondta.



A gárda céljaival kapcsolatban hangsúlyozta: az új edző mellett másik tulajdonos és sportigazgató is érkezett idén a klubhoz, a szezonra vonatkozó célokat pedig még nem fogalmazták meg konkrétan, de lehetőleg minden meccsen pontokat vagy pontot akarnak szerezni.

"Szeretnénk minél előrébb végezni a tabellán. Egyelőre a legfontosabb, a rövid távú cél szerintem az, hogy amikor lefelezik a tabellát, az első hatba kerüljünk, mert akkor a legjobb helyekért küzdhetünk tovább, nem pedig a bennmaradásért" - nyilatkozta.

A Sönderjyske hét forduló után 5 ponttal - egy győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel - a 10. helyen áll a 12 csapatos dán élvonalban.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images