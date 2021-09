FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

6. FORDULÓ

I-CSOPORT

20.45: MAGYARORSZÁG–Andorra, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport)

20.45: Lengyelország–Anglia, Varsó (Tv: Sport1)

20.45: Albánia–San Marino, Elbasan

B-CSOPORT

20.45: Görögország–Svédország, Athén

20.45: Koszovó–Spanyolország, Prishtina

C-CSOPORT

20.45: Olaszország–Litvánia, Reggio Emilia (Tv: Sport2)

20.45: Észak-Írország–Svájc, Belfast

E-CSOPORT

20.45: Fehéroroszország–Belgium, Gomel

20.45: Wales–Észtország, Cardiff

J-CSOPORT

18.00: Örményország–Liechtenstein, Jereván (Tv: Sport1)

20.45: Észak-Macedónia–Románia, Szkopje

20.45: Izland–Németország, Reykjavík

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

HARMADIK SZAKASZ, 3. FORDULÓ

Csütörtök, 01.30: Kanada–Salvador

Csütörtök, 03.00: Costa Rica–Jamaica

Csütörtök, 03.05: Panama–Mexikó

Csütörtök, 04.05: Honduras–Egyesült Államok

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Zürich, 1. nap

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Csütörtök, 1.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

14.00: Tour of Britain, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Siófok KC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)

MOTOKROSSZ

12.00: világbajnokság (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG

17.30: Lengyelország–Ukrajna (Tv: Sport2)

TENISZ

17.45: US Open, New York (Tv: Eurosport1)

18.00: US Open, New York (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

17.00: Tigra-ZF-Eger–UVSE-Hunguest Hotels

18.00: PannErgy Miskolci VLC–Budapesti Honvéd SE

19.00: PVSK Mecsek Füszért–A-Híd VasasPlaket

19.15: Debreceni VSE–Szolnoki Dózsa

19.30: Kaposvári VK–FTC-Telekom Waterpolo

Szegedi VE–OSC Újbuda

Metalcom-Szentes–BVSC-Zugló