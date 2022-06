Továbbjutás esetén a szlovák Slovan Bratislava és a georgiai Dinamo Batumi párharcának győztesével találkozik a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.

Az európai szövetségben szerdán sorsolták ki a párosítást, amelyet a magyar bajnok - akárcsak az első kör esetében - kiemeltként várt, és öt lehetséges ellenfele volt: a Holman Dávidot is foglakoztató Slovan Bratislava, a Dinamo Batumi, az északmacedón Skupi, a gibraltári Lincoln Red Imps és a svájci FC Zürich.



Az már kedden eldőlt, hogy a magyar együttes az első körben - július 5-6. és 12-13. - a kazah Tobol Kosztanajjal csap össze úgy, hogy az első mecset játssza majd idegenben. Továbbjutás esetén a második körben - július 19-20. és 26-27. - a Ferencváros otthon kezd.



Az első fordulós párharcok vesztesei a Konferencia-liga-selejtező második fordulójában folytathatják szereplésüket. A főtáblára jutáshoz négy fordulót kell nyerni a BL-selejtezőben, a második kör vesztesei az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójába kerülnek.

A magyar bajnok a legutóbbi idényben az Európa-ligában, azt megelőzően pedig a Bajnokok Ligájában jutott el a csoportkörig.



Bajnokok Ligája, selejtező, a 2. forduló párosítása (az első meccset az elöl álló csapatok/párharcok továbbjutói játsszák otthon):



bajnoki ág:

Tobol Kosztanaj (kazah)-FERENCVÁROSI TC - Slovan Bratislava (szlovák)/Dinamo Batumi (georgiai)

Dinamo Zagreb (horvát) - Skupi (északmacedón)/Lincoln Red Imps (gibraltári)

Lech Poznan (lengyel)/Qarabag (azeri) - FC Zürich (svájci)

HJK Helsinki (finn)/FK Riga FS (lett) - Viktoria Plzen (cseh)

The New Saints (walesi)/Linfield FC (északír) - FC Bodö/Glimt (norvég)/KÍ Klaksvík (feröeri)

KF Ballkani (koszovói)/Zalgiris Vilnius (litván) - Malmö FF (svéd)/az előselejtező győztese

Ludogorec Razgrad (bolgár)/FK Sutjeska Niksic (montenegrói) - Shamrock Rovers (ír)/Hibernians (máltai)

Maribor (szlovén)/FK Sahtyor Szaligorszk (fehérorosz) - Zrinjski Mostar (bosnyák)/Sheriff Tiraspol (moldovai)

Pjunik Jereván (örmény)/CFR Cluj (román) - F91 Dudelange (luxemburgi)/KF Tirana (albán)

Makkabi Haifa (izraeli)-Olimpiakosz (görög)



nem bajnoki ág:

Midtjylland (dán)-AEK Larnaca (ciprusi)

Dinamo Kijev (ukrán)-Fenerbahce (török)

Borítókép: fradi.hu