A 43-szoros magyar válogatott csatár az idény végéig szóló szerződést kötött a ciprusi bajnokságban éllovas klubbal, melynek Gyurcsó Ádám is a játékosa. A megállapodásról a honlapján számolt be a Larnaca.

"Ez egy jó lehetőség, főleg azok után, hogy az előző fél évem nem jól sikerült" - mondta az M1 aktuális csatornának a játékos. "Egy olyan csapathoz jöttem, amely jó focit játszik, jó passzban van, a Konferencia-ligában is ott van. Megpróbálok jó játékkal, gólokkal én is hozzátenni ahhoz, hogy a csapat elérje a célját, megnyerje a bajnokságot."

Hozzátette: ez az egy konkrét ajánlata volt, Magyarországról pedig egy csapat érdeklődött, de ajánlat nem érkezett. Mint mondta, szeretné minél hamarabb megismerni a társait, az edzőt, a gárda stílusát és biztos abban, hogy Gyurcsó Ádám segít majd neki a beilleszkedésben és a pályán is. Rajta kívül a csapatkapitánnyal is együtt játszott korábban a Legia Warszawában, és van néhány szerb labdarúgó is a keretben, akikkel könnyen megérteti majd magát, de az első benyomása alapján mindenki nagyon segítőkész a klubnál.

A 35 éves Nikolics tavaly nyáron a török másodosztályban újonc Pendiksporhoz került, majd decemberben szerződést bontott.

Fotó: Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images