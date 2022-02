Világi Oszkár, a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese, a MOL igazgatóságának tagja lett a Győri ETO FC-t működtető cég, az ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. új tulajdonosa - jelentette be a dunaszerdahelyi labdarúgóklubot (DAC) is tulajdonló szakember Dézsi Csaba András, Győr (Fidesz-KDNP) polgármesterével közös sajtótájékoztatón csütörtökön Győrben.

Világi Oszkár elmondta: célja egyrészt az, hogy a csapat visszakerüljön a NB I-be.



A "következő szezon elejére készen kell lennie a csapatnak arra, hogy feljusson" - fogalmazott.



Hozzátette: további cél, hogy igazi szurkolói közösség épüljön Győrben.



Kifejtette, hogy "a kluboknak közösségteremtő erejük van" és szeretné, ha ez az ETO FC-nél is ismét megjelenne, ahogy a DAC-nál is tapasztalni lehet.

"Azt szeretnénk, hogy az emberek érezzék", újra van egy olyan csapatuk, amit szeretni tudnak. "Mindent megteszek ezért, de emberek, támogatók és szurkolók nélkül nem lehet" - nyilatkozott.



Elmondta, hogy a folytatásban a jelenlegi csapatnak adna bizalmat és szeretné, hogy a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia tehetséges növendékei is hangsúlyosabb lehetőséget kapjanak a szereplésre. Kiemelte: a csapat úgy tud majd jól építkezni, ha az infrastrukturális háttér is fejlődik. Reményét fejezte ki, hogy a stadion körüli tulajdonosváltás a közeljövőben tisztázódik és sikerül az új tulajdonossal megegyezni a stadion és pálya használatát illetően.



Világi Oszkár beszélt arról is, hogy szorosabb együttműködést szeretne kialakítani a DAC és az ETO, valamint a klubok szurkolótábora között.



Dézsi Csaba András polgármester elmondta, hogy Mányi József, a klub korábbi vezetője "az elmúlt években talpra állította a csapatot és stabil klubot varázsolt belőle az NB II-ben", de nem szerette volna NB I-be vinni.

Világi Oszkár először elutasította a felkérést, végül kihívásként tekintve rá és elfogadta a feladatot - mondta.



Hozzátette: Világi Oszkár "komolyan veszi a feladatot és szeretne az ETO-ból egy stabil NB I-es csapatot faragni".



Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Győr és az ETO neve a klub 1904-es megalakulása óta összefonódott, a négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes klub az ország egyik legeredményesebb együttese.

A képviselő úgy fogalmazott, reméli, hogy a tulajdonosváltással "újra a régi fényében fog csillogni az ETO".

Borítókép: Facebbok.com/ETO FC hivatalos oldala