A Ferencváros négygólos előnye ellenére nem elégszik meg a továbbjutással, csütörtökön a Shamrock Rovers otthonában is nyerni szeretne a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában.

"A múlt heti magabiztos győzelem pozitív változást hozott az együttes hangulatában, de fontos, hogy ne elégedjünk meg ezzel. Tettünk egy lépést a jó irányba, de nem gondolhatjuk, hogy minden rendben van" - mondta az M4 Sportnak Máté Csaba vezetőedző a keddi elutazás előtt. "Ilyen előnnyel reális elvárás, hogy továbbjussunk, de nem csak túlélni szeretnénk a mérkőzést, mert a jó játék önbizalmat adhatna a folytatásra".

A szakember arról is beszélt, hogy fontos periódus előtt áll a gárda, mivel a hétvégén már a bajnokságban is megkezdi a szereplését. Márpedig azon keresztül vezet az út a nemzetközi porondra és a klubnál célként kitűzött Bajnokok Ligájába, amelyet idén már nem érhetnek el, miután a BL-selejtező első körében alulmaradtak a feröeri KÍ Klaksvíkkal szemben. Máté Csaba megjegyezte, éppen a kínos kudarc miatt már nem hibázhatnak az európai színtéren, mert ha a harmadik számú sorozat selejtezőjében is párharcot veszítenek, akkor idén nem lesz csoportkörös szereplés, mint az elmúlt négy idényben, amikor háromszor az Európa-liga, egyszer pedig a BL főtábláján játszott az FTC.

"Minimálisan jobb lett a hangulat, de a BL-kiesést több idő lesz feldolgozni. Írországba is győzni megyünk, mert szeretnénk visszaszerezni a szurkolók bizalmát" - fogalmazott a fővárosi klub egyik nyári szerzeménye, a paksi játékosként gólkirály Varga Barnabás, aki szerint elsősorban helyzetkihasználásban kell fejlődnie a csapatnak és személy szerint neki is.

A sorozatban ötszörös magyar bajnok Ferencváros egy éve az Európa-liga csoportköréért csapott össze ír riválisával, akkor szintén 4-0-s előnnyel utazott a szigetországi visszavágóra, melyen ugyan kényelmesen futballozva 1-0-ra kikapott, de így is simán továbbjutott. Ezúttal azonban a zöld-fehérek kettős sikerrel szeretnének továbblépni az ír bajnokságban éllovas Shamrock Rovers ellen. Ezt segítheti, hogy a magyar klub pihenten várja az összecsapást, mivel az OTP Bank Liga nyitófordulójából szeptemberre halasztották a legutóbbi kiírásban ezüstérmes Kecskemét elleni mérkőzését.

A Ferencváros és a Shamrock egyaránt harmadszor találkozik ír, illetve magyar riválissal nemzetközi porondon, eddig minden alkalommal magyar továbbjutás született.

A 21 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport közvetíti. A párharc győztesére a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi továbbjutója vár a selejtező harmadik fordulójában.

