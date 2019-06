Másodszor tartják meg szeptember 6-án a Futball Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot, amelyhez eddig 26 első-, másod- és harmadosztályú labdarúgóklub csatlakozott.

Nemcsák Károly, a szervezőbizottság elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón azzal kezdte mondandóját, hogy a Múzeumok éjszakája és a Színházak éjszakája mintájára tavaly elindított rendezvénysorozattal kapcsolatban rengeteg pozitív visszajelzést kaptak.

"Tavaly 24 helyszínen közel 20 ezren vettek részt a mintegy 250 programon, és külön öröm, hogy nagyon sok fiatalt szólított meg a rendezvény" - mondta Nemcsák Károly, aki emlékeztetett arra, hogy a Futball éjszakája civil kezdeményezés, a szervezőbizottság csupán ajánlást ad a kluboknak a programok összeállítására.

A színészválogatott csapatkapitánya kiemelte, a célok továbbra is változatlanok: népszerűsíteni a nagyon szeretett, de ugyanakkor sokat szidott magyar labdarúgást, betekintést nyújtani a klubok életébe, ezáltal a sportágat közelebb hozni a szurkolókhoz. Hozzátette: bízik abban, hogy ennek hatására nőni fog a nézők száma a hazai stadionokban.

Borsi Dávid futsaljátékos, a szervezőbizottság tagja elmondta, az országos program keretében szeptember 6-án, pénteken megnyílnak a legnagyobb hazai csapatok edzőpályái, öltözői, bárki részt vehet kedvenc klubja vagy bármely más csapat foglalkozásain.

Hangsúlyozta: újdonságként idén az NB III-as klubokat is megkeresték, és közülük tízen már jelezték is a részvételi szándékukat, tizenöttel pedig még tárgyalásban állnak.

Huszonhat - köztük nyolc élvonalbeli - klub részvétele már biztosnak tűnik, és úgy gondolják, hogy végül harminc-negyven egyesület csatlakozhat - mondta Borsi Dávid, aki a várható résztvevők között említette a Ferencvárost, a Diósgyőrt, a Győri ETO-t, a Gyirmótot, a Haladást, a Békéscsabát, az MTK-t és a Vasast.

A központi eseményt idén is az MTK Új Hidegkuti Nándor Stadionjában tartják, ahol a színész és az újságíró válogatott összecsapása zárja majd a programot.

Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a stadionok, edzőközpontok kulisszái mögé - például öltözők, rehabilitációs helyiségek, fitnesztermek -, olyan sportfoglalkozásokon vehetnek részt, mint például kapusedzés, csatár- és technikai képzés, továbbá jelenlegi és volt labdarúgók, fizioterapeuták, táplálkozási tanácsadók és menedzserek részvételével zajló kerekasztal-beszélgetéseket hallgathatnak meg.





Több klubtörténeti kiállítás is nyílik, máshol a már meglévőt tekinthetik meg a látogatók, de szerveznek X-box-, teqball- és tengóbajnokságot is. Van ahol utánpótlástornát és/vagy felnőtt kispályás kupát is terveznek, és a legtöbb pályán villanyfényes gálamérkőzéssel zárul a program.

A Futball éjszakája programjai részben előzetes regisztrációhoz kötöttek, amit az érdeklődők a www.futballejszakaja.hu oldalon tehetnek meg augusztus 1-jétől. A gyerekeknek 100, a felnőtteknek 500 forintért vásárolható belépő az első kiválasztott stadionnál, és az ott kapott karszalaggal az összes helyszínre el lehet látogatni.

Fotó: Erdős Géza

Videó: Lantos Zsolt