A jövő pénteken Felcsúton és négy nappal később Leuvenben sorra kerülő párharc győztese az A ligában, a vesztese pedig a B ligában kezdi meg a következő NL-idényt. A 18. helyen álló belgák 23 hellyel előzik meg a magyarokat a világranglistán.



A válogatott összetartás jövő hétfőn kezdődik Telkiben. Margret Kratz ezúttal csak olyan játékosoknak szavazott bizalmat, akik már bizonyíthattak címeres mezben.

"A belga válogatott az elit csapatok közé sorolható, amit az is bizonyít, hogy már húsz éve bérelt helye van a világ húsz legjobb válogatottja között. Két Európa-bajnokságon is kint járt, sőt az utóbbin bejutott a negyeddöntőbe. Ellenfelünket kiváló védelem jellemzi, s a támadósort is olyan egyéniségek alkotják, akik jegyzett nemzetközi játékosok. Ennek ellenére semmi sem lehetetlen. Tudatában vagyunk annak, hogy jobbak nálunk, de mi is folyamatosan fejlődünk, mind önbizalom, mind csapatszellem terén, ezért úgy gondolom, hogy tudunk meglepetést okozni" - nyilatkozott a magyar szövetség honlapján a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Schildkraut Fruzsina (Kész-St. Mihály-Szeged), Szőcs Réka (Budaörs SC), Terestyényi Anna (Fehérvár FC)

védők:

Kovács Laura (ETO FC Győr), Nagy Fanni (ETO FC Győr), Nagy Virág (U.C. Sampdoria), Németh Diána (VfL Wolfsburg), Németh Hanna (SV Werder Bremen), Papp Luca (FTC-Telekom), Savanya Csilla (ETO FC Győr), Turányi Lilla (FC Bayer 04 Leverkusen)

középpályások:

Csiszár Henrietta (FC Internazionale Milano), Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom), Németh Loretta (First Vienna FC 1894), Pusztai Sára (Besiktas JK), Süle Dóra (ETO FC Győr), Szabó Viktória (FC Zürich), Vachter Fanni (ETO FC Győr), Zeller Dóra (1. FC Köln)

támadók:

Kaján Zsanett (Como 1907), Pápai Emőke (Grasshoppers Club Zürich), Siber Glória (Charlton Athletic), Zágor Bernadett (MTK Budapest)

Fotó: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images