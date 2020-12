Ma ünnepelné 97. születésnapját a magyar válogatott és az újpestiek egykori kiválósága, Szusza Ferenc. A legendás labdarúgóra az UTE Baráti Kör írásával emlékezünk, melyet változtatások nélkül közlünk.

97 évvel ezelőtt 1923. december 1-én született Stadionunk névadója, minden idők leggólerősebb magyar csatára, aki 26 éven keresztül az Újpesti csapat játékosa volt: Szusza Ferenc (Mágus)



- Egész aktív pályafutása alatt , hű maradt az Újpesthez.

- 1938-tól szerepelt az Újpest utánpótlás-csapatában, és több, mint 40 éven át a klub igazolt játékosa volt, hiszen még az 1980-as években is pályára lépett lila-fehér színekben – hivatalos mérkőzésen – az újpesti öregfiúk- csapatban.

- 1940 és 1961 között 462 alkalommal játszott lila-fehér színekben és 393-szor talált az ellenfél hálójába.

- 1942 és 1956 között 24-szer vette fel a válogatott mezt, itt is 18- szor vette be az ellenfél kapuját.

- Négyszeres bajnok: 1945 tavasz, 1945-1946, 1946-1947, 1959-1960

- Balkán-kupa bajnok: 1947

- Európa Kupagyőztes: 1948-1953

- Edzői képesítést szerzett: 1960

- Újpesten 69, összesen pedig 211 NB I-es mérkőzésen ült a kispadon szakvezetőként.

- Lila-fehér edzőként bronzérmet ünnepelhetett a csapattal.

- Spanyolországban Real Betisnél (ahol kupagyőztes lett), és az Atletico Madridnál is hatalmas edzői karriert futott be, itt kapta a „Mágus” becenevet.

- A Magyar Népköztársaság kiváló sportolója: 1951

- A Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója: 1955

- Újpest díszpolgára: 1996

- "Ad honorem Újpest 1960 – 1990” díj

- Az Újpesti Dózsa örökös bajnoka:1985

- UTE Elnökségi tag

- 2003 októbere óta viseli nevét a Megyeri úti stadion.

- 2006. augusztus 1-én hunyt el.

- Szobra az UTE Megyeri úti Sporttelepén áll.

- A Megyeri úti temetőben helyezték örök nyugalomra. Azon helyek közelében találta végleges nyugalmát, ahova életének minden szála, gyerekkora, a barátok, szurkolók, szeretett csapata és a Megyeri úti stadion kötötte.



Azul Stadion. Mike, Szusza (kölcsönjátékos), Sárosi dr, Puskás (kölcsönjátékos), Lakat. A felvétel a Ferencváros mexikói túráján 1947 nyarán készült.



Fotó: Fortepan.hu/SzabóJózsef





Tisztelettel emlékezünk rá! Nyugodjon békében!

Forrás: UTEBarátiKör

Borítókép: wikipédia.hu