Bizzar baleset miatt kell nélkülöznie a játékosát a Hartlepoolnak. Mark Sheltonnak a fültisztítása sült el balul, de nem ő az egyetlen labdarúgó, aki lehetetlen módon sérült meg.



Nincs könnyű dolga a Hartlepool edzőjének. Az elmúlt meccseken több kulcsfontosságú játékosát nélkülöznie kellett és most még Mark Sheltont is elvesztette egy rosszul sikerült fürdőszobai incidens miatt.

Az idei szezonban 41 alkalommal pályára lépő Shelton a héten túl mélyre dugott be a fülébe egy fültisztító pálcikát, amelynek vattarétege a hallójáratába szorult.



"Mark fülében volt egy vattacsomó, ami túl messzire jutott" – mondta Graeme Lee, a Pools edzője a BBC Radio Teesnek.



„Kórházba került, úgy tűnik, túl messzire ment a pálcika, szédül, és nem tud felállni” – tette hozzá.



Shelton sérülése minden bizonnyal az egyik legfurcsább lesz ebben a szezonban, azonban jó néhány labdarúgó szenvedett már ehhez hasonló bizarr balesetet.



Íme a legfurcsábbak!



Darren Barnard: akivel a kutyája tolt ki

A Chelsea egykori játékosának a karrierjének kis híján egy ártatlan kiskutya vetett véget. Barnard kölyökkutyája a labdarúgó tudta nélkül rámolta szét a konyhát, a mit sem sejtő játékos pedig megbotlott a szétszórt tárgyakban és bokaszalagszakadást szenvedett, ami miatt öt hónapos kihagyásra kényszerült.



Dave Beasant: akit egy üveg salátaöntet szívatott meg

Nem sokkal azután, hogy 1993-ban csatlakozott a Southamptonhoz, az egykori angol kapus elejtett egy üveg salátaöntetet, aminek reflexből lábbal nyúlt utána, csakhogy az üveg eltört és elvágott egy inat a lábujjában, így nyolchetes kihagyásra kényszerült.



Svein Grondalen: akinek egy jávorszarvas állta útját

A norvég játékos egy fontos világbajnoki selejtezőt kényszerült kihagyni egy ártatlannak tűnő futás miatt. A hatalmas fizikai erőnlétéről híres játékos kocogni indult otthona közelében, amikor egy jávorszarvassal ütközött, ami még nála is erősebbnek bizonyult.



Steve Morrow: akit társai ejtettek el az ünneplés hevében

Az Arsenal 1993-as Ligakupa-döntő győzelmét követően társai a magasba dobták Morrowt, az elkapásra azonban már nem figyeltek. A játékos a földre zuhant, és eltörte a kulcscsontját, így ünneplés helyett egy mentőautóban töltötte az estét, ráadásul a szezon további részét is ki kellett hagynia, beleértve az FA-kupa döntőjét is.



Darius Vassell: aki jó ötletnek tartotta fúróval eltávolítani a vérhólyagját

A futballban viszonylag gyakori, hogy a játékosok lábán kialakul egy-egy vízhólyag, Darius Vassell történetét azonban, aligha lehet űberelni. A játékos ahelyett, hogy orvoshoz fordult volna úgy döntött, maga pukkasztja ki vérhólyagját. A legjobb módszernek az tűnt számára, hogy egy elektromos fúróval esik neki a hólyagnak. Igen olyannal, amit a betonfalak lebontásánál alkalmaznak. Bár a vérhólyag elmúlt, az esetből kialakuló vérmérgezés sokkal nagyobb károkat okozott.



