A találkozót követően a Győr otthonában gólt is szerző Fenyvesi Evelin értékelte a finálét és a teljes idényt a Career Brand Managementnek.

„Nagyon örülök, hogy két meccsből lezártuk a párharcot, kemény meccsre számítottunk a hétfői után – utalt Fenyvesi Evelin az aranycsata első felvonására, amelyen mindössze egy gól született a Groupama Arénában. – Az jót tett, hogy most viszonylag korán meg tudtuk szerezni a vezetést. Magabiztosságot adott a csapatnak, lendületet kaptunk tőle, így sikerült még újabb gólokat rúgni.”

A 26 esztendős középpályás ezt követően néhány szóban értékelte az idényt is, mely az FTC női csapatának hatodik NB I-es aranyával zárult, úgy, hogy az alapszakaszt veretlenül, 22 meccsből 22 győzelemmel húzta be a címvédő.

„Tényleg nagyon nagy munka van benne, és azt gondolom, amikor egy csapat – legyen szó bármilyen csapatról –, bajnoki címet, vagy aranyérmet tud szerezni, abban nagyon sok munka, nagyon sok edzés van. Kőkeményen megdolgoztunk érte. De nem csak mi játékosok, hanem az edzők és a szakmai stáb teljes egésze, valamint a klubvezetés is. Mi ezzel a díjjal tudjuk megköszönni munkájukat, azokat a lehetőségeket és hátteret, amiket az egész év folyamán biztosítottak számunkra. Ezzel a 6. bajnoki címmel visszaigazoltuk, hogy jó úton haladunk.”



Fotó: Career Brand Management /Evelin a kupával

A bajnokcsapatra most rövid pihenő vár, majd július elején már kezdik is a felkészülést, elvégre a Bajnokok Ligája-selejtezőjében lesz érdekelt a zöld-fehér gárda. Evelinék pedig szeretnének ott is bizonyítani.

„Jól meg kell ünnepelni, mert tényleg megdolgoztunk érte. Kaptunk két hét teljes pihenőt, aztán két hét otthoni munka vár ránk. Júliustól kezdjük a felkészülést együtt a csapattal. Azt gondolom, hogy a legjobb az egészben, hogy van egy újabb cél a szemünk előtt, minden nap tudjuk, hogy miért készülünk nyáron is tovább: küzdhetünk újra a Bajnokok Ligájában, ahol korábban még nem sikerült maradandót alkotnunk. Bízom abban, hogy ez az év lesz az, amikor megtörik a rossz sorozatunk és minél tovább eljutunk majd a BL-ben is. Nem lesz könnyű a nyár sem, ugyanúgy dolgozunk tovább keményen. De az a jó, hogy van miért továbbra is készülni. Óriási cél, hogy sikeresek legyünk a BL-ben.”

A zöld-fehéreket több mint egy évtizede erősítő játékos az alapszakaszt hat találattal zárta, majd a döntő második meccsén ismét a kapuba talált. A találkozó 26. percében az ő góljával lett 2–0 a zöld-fehérek javára, és nyugodtan mondhatjuk, ezzel lényegében sikerült is lezárni a párharcot, a csapat ugyanis az egész idényben csak kétszer kapott egy gólnál többet, az ETO-tól pedig végül az alapszakaszban és az aranycsatában se kapott egyet sem.

„Nagyon örülök, hogy gólt tudtam szerezni, az előző mérkőzésen kicsit mérgelődtem, mert volt egy jó lövésem, amit sajnos a játékvezető blokkolt... Teljesen mindegy volt, ki rúgja a gólt, csak nyerjünk ma. Ez sikerült, úgyhogy nagyon örülök. És azért jót tett a gól nekem is” – mondta a Fradi futballistája.

