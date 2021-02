Társoldalunk, az Erdélysport.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Románia U19-es labdarúgó válogatottja március 10-én Aradon, a Neuman Ferenc Stadionban vív felkészülési mérkőzést Szerbia ellen. A találkozó komoly hatással lehet a magyar–román focikapcsolatokra. És egy erdélyi játékos pályafutására is. A bő keretbe meghívást kapott ugyanis Corbu Marius, a Puskás Akadémia szép reményű fiatalja is.

A bökkenő ezzel kapcsolatban csak az, hogy a Bákó megyei Magyarcsügésen, csángó szülők gyermekeként született játékos korábban egyértelművé tette: álma, hogy magyar válogatott lehessen!

A klubja kommunikációs stábja által készített videón, amelyet annak idején a mi is bemutattuk, határozottan kijelentette: álma a világbajnoki részvétel. „A magyar válogatottal! Ez nem kérdés számomra!”, mondta.

Érdekesség, hogy Corbut korábban egyetlen román korosztályos csapatba sem hívták be. Azt is hozzá kell tennünk azonban, hogy amennyiben most Corbu pályára is lépne a román U19-ben, a FIFA legújabb előírásai szerint ez még nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne válthatna nemzeti csapatot!

A román sajtó előszeretettel támadja Magyarországot, mondván, „Románia-ellenes stratégiát folytat” azáltal, hogy igyekszik elcsábítani a tehetséges játékosokat. A magyar nemzetiségű játékosokat, tesszük hozzá mi, a bukaresti sajtó ezt ugyanis nagyvonalúan nem teszi szóvá.



Korábban Zsóri Dániel (Budafok), legutóbbi pedig a szintén Puskás Akadémia-játékos, de jelenleg kölcsönben a Sepsiben szereplő Tamás Nándor válogatottsága kapcsán borult ki a bili a román sajtóban.A 2002. január elseje után születetteket felvonultató keretbe további három magyar nemzetiségű játékos került be: Hindrich Ottó (ASU Poli Temesvár), Szondi Botond és Casiadi-Bakó Soma (egyaránt Csíkszereda).

