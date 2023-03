Bombaként robbant a hír pénteken, miszerint Szoboszlai Dominik és a Chelsea között közel a megegyezés, ez pedig akár az angol klub rekordigazolásává is teheti a 22 éves magyar középpályást.



Szoboszlai az idei szezonban óriási szerepet kap a Lipcse játékában Marco Rose szakvezetőtől, ezt pedig egymást követő remek teljesítményekkel hálálja meg.

A kérdés csupán az, hogy jó döntés lenne-e a magyar sráctól, ha elhagyná ezt az „inkubátort” a Chelsea eurómillióinak hívó szavára, vagy egy ugyanolyan törést okozna a karrierjében, mint anno Dzsudzsákéban az Anzsi-kaland?

Természetesen a helyzet nem ugyanaz, hiszen Dominiknak lehetősége van Európa egyik igazi topklubjához szerződni, ahol a pénz mellett ténylegesen trófeákért harcolhatna.

Fontos azonban megemlíteni, hogy az új tulajdonos érkezése óta a kékek rekordmennyiségű játékost igazoltak, ezzel pedig jelenleg Graham Potter sem tud hatékonyan gazdálkodni, így elképzelhető, hogy hamarosan edzőváltás elé néznek.

Ennek fényében kérdéses, hogy mennyire lenne helye a Chelsea kezdőjében Dominiknek. Számos játékos érkezett a középpályára és a támadóharmadba, így is sok olyan játékos van a keretben, akik nem kapnak emiatt lehetőséget vagy képtelenek felvenni a ritmust (Aubameyang, Joao Felix, Mudryk).

Arról nem is beszélve, hogy egy új edző érkezésével a taktika is változhat, így az sem biztos, hogy találnak posztot a magyar srácnak, így pedig hamar kikerülhet a pixisből.

Jelenleg a Lipcsében egy stabil, összeszokott keret részeként egy olyan edző kezei alatt bizonyíthat, aki látványosan bízik benne és egyik kulcsemberének tartja.

Érdemes-e ezt feladni a Chelsea miatt, vagy inkább várnia kellene, hogy egy szakmailag is kihagyhatatlan lehetőség kopogtasson az ajtón? Az idő majd eldönti…

#Chelsea-linked Dominik Szoboszlai (22yo) in Bundesliga this season:



19 Starts

- 4 Goals

- 2 Goals from Outside the box

- 2 Goals from inside the box

- 25% Free-kick conversion

- 8 Assists

- 10 Big chances created

- 2.2 Key passes per game

- 83% Pass accuracy



Efficiency pic.twitter.com/QZggd0T8Zx