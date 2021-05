Kulcsár Katalin lesz a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének negyedik számú játékvezetője.

A magyar szövetség kedden számolt be arról, hogy a legtapasztaltabb hazai nő bíró is ott lesz a jövő vasárnap Göteborgban sorra kerülő fináléban, amelyen a Chelsea és az FC Barcelona csap össze.



A döntő játékvezetője a német Riem Hussein lesz, a 40 éves bíró munkáját a honfitársa, Katrin Rafalski, valamint a magyarul is tökéletesen beszélő osztrák Sara Telek segíti.

Kulcsár Katalin sikeres pályafutása során maga is dirigált már női BL-döntőt, öt évvel ezelőtt Reggio Emiliában a tizenegyes-párbajjal véget ért VfL Wolsburg-Olympique Lyon találkozót.

