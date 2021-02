A válogatott Holman Dávid csütörtökön szerződést hosszabbított a szlovák labdarúgó-bajnokságban címvédő Slovan Bratislava csapatánál.

A pozsonyi klub honlapjának beszámolója szerint a támadó középpályás megállapodása idén nyáron járt volna le, de a hosszabbításnak köszönhetően 2023. június 30-ig érvényes.



A 27 éves, ötszörös válogatott futballista korábban az MTK, a Ferencváros, a lengyel Lech Poznan és a Debrecen színeiben szerepelt, majd 2017-ben igazolt a Slovanhoz. A pozsonyiaknál eddig 109 mérkőzésen 27 gólt szerzett.



"Éhes vagyok a sikerekre, amelyeket továbbra is a Slovan Bratislavával szeretnék elérni. Nagyon örülök, hogy megállapodtunk a klubbal az új szerződésről. Sokat tanultam, és más ember vagyok, mint aki 2017-ben idejött" - nyilatkozta Holman.



Hozzátette, remekül érzi magát a pályán ebben a szezonban, és tavasszal is gólokkal, gólpasszokkal szeretné segíteni csapatát. A középpályás arról is beszélt, hogy nagyon megszerette Pozsonyt, és jelenlegi elképzelései szerint 2023 után is szívesen maradna a Slovannál.

Borítókép: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images