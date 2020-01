Vadócz Krisztián fél év után távozik a Budapest Honvéd labdarúgócsapatától.

A kispesti klub honlapjának pénteki híradása szerint közös megegyezéssel bontották fel a 34 éves középpályás szerződését.



Vadócz elárulta: Kun Gábor ügyvezető igazgatóval már a nyáron abban maradtak, hogy fél év után átbeszélik a helyzetét.





A középpályás az ősz során 11 bajnoki és három kupamérkőzésen lépett pályára, s egy gól és három gólpassz fűződik a nevéhez. Ezalatt hat győzelem, három döntetlen és két vereség volt a Honvéd mérlege, illetve három megnyert párharc a kupában.



Vadócz 17 évesen mutatkozott be a Honvéd felnőttcsapatában, majd három évvel később megkezdte külföldi karrierjét, melynek során tíz ország 11 csapatában szerepelt, legutóbb a hongkongi Kitchee gárdáját erősítette. 2018-ban 13 év légióskodás után tért vissza Kispestre, akkor hat bajnokit játszott, amelyből ötöt megnyert a csapat, majd újra a hongkongi Kitcheehez szerződött, ahonnan tavaly augusztus végén távozott, és szeptemberben másodszor is visszatért nevelőegyesületéhez.



A futballista 42 alkalommal szerepelt a válogatottban, amelyben hat és féléves kihagyás után 2018 júniusában két barátságos találkozón lépett pályára legutóbb.



Az uruguayi futbol.com.uy portál december 26-án saját értesülésre hivatkozva közölte, a Penarol új vezetőedzője, Diego Forlán szeretné leigazolni Vadóczot, akivel az indiai Mumbai Cityben, majd a Kitchee SC-ben is együtt játszott.

