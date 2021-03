Nincs könnyű helyzetben Gera Zoltán, a részben hazai rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott szövetségi edzője.

A telki edzőközpontban tartott pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szakembernek Dárdai Pál játékáról is le kell mondania. A MOL Fehérvár FC középpályása már a délelőtti edzésen sem tudott végig dolgozni, és elhagyta az edzőtábort. Kiesésével hétre nőtt azoknak a futballistáknak a névsora, akikkel nem számolhat a tréner.



"Az újabb kieső játékosok miatt tovább fiatalodott az amúgy is nagyon fiatal keretünk, de maximálisan megbízunk minden kerettagban. Rengeteg potenciál van az Eb-re készülő futballistákban, legtöbbjük még évekig fontos tagja lehet az U21-es válogatottnak" - nyilatkozta Gera Zoltán.



Dárdai sem segítheti a válogatottat.



Fotó: molcsapat.hu



A szakember elmondta, elsősorban most egymással ismerkednek a játékosok, remek a hangulat, a keretben lévők feldobott állapotban vannak, hiszen egy Eb-re készülhetnek.



"A játékosokban nagy a bizonyítási vágy, mi pedig ezt szeretnénk meglovagolni" - fűzte hozzá Gera, aki szerint mindhárom rivális, a német, a holland és a román csapat is rendkívül erős, de megpróbálják megtalálni a gyenge pontjaikat, és ezeket szeretnék kihasználni.

Az edzőhöz hasonlóképpen vélekedett Bolla Bendegúz, a MOL Fehérvár FC védője is.



"Vannak hiányzó kulcsjátékosaink, de akik a helyükre érkeztek, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. A németek és a hollandok az európai elitbe tartoznak, de csapatként együttműködve felvehetjük velük a versenyt az Eb-n" - mondta.



A csoportkört jövő szerda és március 31. között rendezik, a kieséses szakasz pedig május 31. és június 6. között lesz. A négy csoportból az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Magyarországon Gyirmót, Székesfehérvár, Szombathely és a kispesti Bozsik Aréna lesz a helyszín, míg Szlovéniában Celje, Koper, Maribor és Ljubljana, a finálét a szlovén fővárosban rendezik. A magyarok jövő szerdán a németek ellen kezdenek Székesfehérváron, majd három nappal később a Bozsik Arénában találkoznak a románokkal, március 30-án pedig Székesfehérváron zárják a csoportkört a hollandokkal.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images