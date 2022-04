Schäfer András saját bevallása szerint mostanra teljesen beilleszkedett új labdarúgócsapatába, az Union Berlinbe.

"A fővárosi rangadón a gólpassznál is jobban örültem, hogy jól ment a játék. Nem vagyok türelmetlen, az sem baj, ha csak a következő szezonban leszek először kezdő. Így is játszottam már a Bayern München, a Borussia Dortmund ellen és a Hertha elleni berlini derbin is" - mondta az M1 aktuális csatornának a 23. születésnapját szerdán ünneplő középpályás.



A 17-szeres válogatott futballista a német bajnoksággal kapcsolatban azt emelte ki, hogy nem a futás mennyisége a lényeg, hanem annak sebessége és dinamikája, de úgy érzi, kezd belejönni.

"A Stuttgart ellen volt egy rosszabb meccsem, utána egy órán át videón elemeztük azt a 25 percet, amit a pályán töltöttem. Engem feldobott, hogy ennyire foglalkoznak velem, mert minden nap érzem, hogy fel akarnak építeni" - mondta Schäfer, aki a téli átigazolási időszakban a szlovákiai DAC-tól igazolt a német fővárosba.



A válogatott kapcsán kifejtette, hogy a júniusi négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen azt szeretnék, ha minél többet birtokolnák a labdát, egyúttal jó lenne minél nagyobb meglepetést okozni.

"Az ilyen meccsekért érdemes elkezdeni focizni" - fogalmazott Schäfer az Európa-bajnok olaszok, az Eb-ezüstérmes angolok, valamint a németek elleni találkozók kapcsán.

