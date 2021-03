Ellenséges bíráskodásról és a magyar játékosok rasszista megnyilvánulásairól írt a román sportsajtó az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság keretében szombat este Budapesten lejátszott és román győzelemmel zárult Magyarország-Románia mérkőzés után.

A mérkőzésről szóló román beszámolók méltatták a román válogatott teljesítményét, mely képes volt fordítani, és "óriási győzelmet" aratni Magyarország fölött. A román sportsajtó egybecsengően ellenségesnek ítélte Lawrence Visser belga játékvezető bíráskodását. A román kommentátorok úgy látták, hogy a játékvezetőnek büntetőrúgást kellett volna ítélnie az 50. percben Ciobanu buktatásánál, és a magyar válogatott gólját eredményező támadást is le kellett volna állítania a Harut ellen elkövetett szabálytalanság miatt.



A sportportálok idézték a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) technikai igazgatójának, Mihai Stoichitának a mérkőzés után adott nyilatkozatát, mely szerint a két említett eseten túl, folyamatosan ellenséges volt a bíráskodás a román válogatottal szemben.



"Egyszer rákiabáltam a bíróra a mérkőzés alatt, de az UEFA képviselői figyelmeztettek. (.) De mit tehetek? Verjem meg? (.) Kijelenthetem, hogy rosszindulatú, ellenséges volt velünk szemben" - idézték Stoichita televíziós nyilatkozatát a romániai sportportálok.



A prosport.ro számolt be a románok csapatkapitányának, Marius Marinnak az egyik közösségi portálon posztolt mérkőzés utáni bejegyzéséről.



"Ezek a cigányok, ahogy neveztetek bennünket a pályán, 2-1-re legyőztek titeket. Hajrá Románia!" A beszámoló szerint a rasszizmus vádját megfogalmazó bejegyzés csak néhány percig volt olvasható, mert a román labdarúgó törölte.



A DigiSport televízió kommentátorai egyébként bírálták Marin ötlettelen játékát, és Adrian Mutu szövetségi kapitányt is, amiért nem cserélte le a játékost azt követően, hogy a román válogatott emberelőnybe került.

Borítókép: Réti Zsolt/nb1.hu