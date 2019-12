Jakab János főszervező a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke ezer szállal kötődik a futballhoz. Játékosként, edzőként is egész életét a magyar fociban töltötte, de aktivitása nem lassult. Tevékeny részt vállal a Budafoki MTE életében (a csapat a feljutó második helyen áll a szünetben), de rendkívül fontosnak tartja, hogy vissza is adjon annak a közösségnek, amelyben egész életét töltötte. Ez a hála volt a vezérmotívum, amikor létrehozta a Futball-legendák Karácsonya eseményt, ahová a visszavonult játékosokat, az „Öregfiúk” elit alakulatát hívja meg évről-évre.



Egy társadalom aktuális értékrendjét jól jelzi, hogy hogyan bánik az időskorúakkal.



A természeti népeknél még ma is, a kisebb közösségekben élő embereknél pedig az idők során mindig úgy tekintették, hogy a „család” legidősebb tagjai egyben a legértékesebbek. Igaz, hogy már nem vadásznak, nem művelnek földet, vagy jelen esetben nem rúgják a bőrt 70.000 szurkoló előtt, mégis ők kapják a legtöbb tiszteletet, ők élvezik a legnagyobb kényelmet, és az ő szavukra adnak a leginkább a közösség fiatalabb tagjai.



Mindennek legalább 2 fontos oka is van. A természethez közel élő emberközösségek pontosan tudták, hogy a mostani idősek voltak aktív korukban a legjobb „vadászok”, másrészt minden tudásból a legtöbbet a közösség legidősebb tagjai birtokolnak. Ha ebből szeretnének valamit megkapni, majd átörökíteni, azt csakis a már nem aktív, idősektől kaphatják meg. Itt pontosan tudják a fiatalok, hogy nem lennének a „Nagy Öregek”, akkor a közösség nem élhetett volna túl nehéz időket, de ma sem lenne hová fordulni, ha olyan problémával találkozik a fiatal, amit még sosem látott.

Mai nyelvre lefordítva a modern, városi társadalmakban is különleges becsben kellene tartani az időskorúak csoportját. Ők teremtették meg, amiben ma élünk, minden eredményünk közvetlenül vagy közvetve az ő létezésük által valósulhatott csak meg.



Folytatva a gondolatot, kiemelkedő becsben kell tartani azokat a szépkorúakat, akik kiemelkedő eredménnyel gazdagították hazájukat. Legyen az tudomány vagy akár sport.



Pont erről szól a Futball-legendák Karácsonya. Visszaadni azoknak a ma már idős játékosoknak, akik hatalmas értéket képviseltek fénykorukban, óriási sporteredményeket értek el, de ma már sokan visszavonultan, koruk miatt sok barátjukat, családtagjukat elvesztve, akár még anyagilag is nehéz helyzetben élik idős napjaikat.



Ez a Futball-legendák Karácsonya.







Visszaadni azoknak, akik egy-egy cselére, vagy védésére tízezrek csaptak a levegőbe, akiknek meccsére stadionok teltek meg, akik ott voltak a címlapon, akik magyar és nemzetközi kupákat nyertek, akik válogatottként a magyar foci csúcskorát képviselték. Mert ők azok, kikövezték az utat a mai fiataloknak, ők azok, akik megmutatták, hogy nemzetközi szinten is képesek vagyunk csúcsteljesítményre és ők azok, akik a reményt is jelentik, hogy ha egyszer sikerült, sikerülhet újra.



Ugyanezt fogalmazta meg a Futball-legendák Karácsonyának díszvendége, Orbán Viktor miniszterelnök. Szavaiban azt is kihangsúlyozta, hogy számára megtiszteltetés ilyen sportlegendák körében lenni. Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy ezek a játékosok valami nagyon valóságosat, kézzelfogható emberi teljesítményt nyújtottak, ami a mai digitális korban, a képernyők kísértésében élő fiatalok szempontjából fontos ellenpéldát mutat.



Igazi eredményt, valós tetteket, testmozgást, egészséges vetélkedést, bajtársiasságot csakis az élet valós terében lehet megvalósítani és megélni. Ezen a rendezvényen pedig pont ennek a szellemiségnek a legjelesebb képviselői, a magyar futball-legendák vesznek részt. Ők jelentik a sikeres folytatás reményének forrását, az inspirációt.



Ez volt a miniszterelnöki köszöntő legfontosabb gondolata.



A sport365.hu jelen volt az eseményen, ahol megszólaltattuk a szervezőket, a támogatókat és a legendás sportolókat is. Sorozatunk első részében a szervezők és a támogatók interjúját közöljük, de később olyan focicsemegével is jövünk, ahol a doyen, a rendezvény legidősebb futball-legendája, Raduly Józsi bácsi emlékszik vissza a BEK-elődöntőre.



Raduly József az esemény doyenje, a 92 éves futball legenda



Jakab János a Futball-legendák Karácsonya 2019 szervezője arra a kérdésre, hogy mikor és milyen okból indult az eseménysorozat elmesélte, hogy 11 évvel ezelőtt 18 futball legendának szervezett egy karácsonyi találkozót a Westend üzletház egyik kávézójába. Úgy érezte, tartozik nekik ennyivel, hiszen sokukkal együtt játszott, később edzőjük volt.

A tavalyi évben már 74 legenda jött el a találkozóra, idén pedig már közel 100-an vettek részt a találkozón.



Ez egy szenzáció, hogy ennyi legenda egy helyen van – folytatta Jakab János úr -, ha beszédet mondok ezen az eseményen, mindig úgy kezdem, hogy köszöntöm a Nobel díjas, három világválogatottnyi játékost. Hogy miért Nobel díjas? Mert ugyanolyan szintű tudással bírnak, mint a történészek, fizikusok, orvosok, csak ők a lábukkal és fejükkel csináltak csoda dolgokat.



Gesztusként a Puskás Ferenc Stadion kivetítőjén is megjelent a "Futball-legendák karácsonya"



Azzal kapcsolatban, hogy a Puskás Aréna adott otthont a rendezvénynek Jakab János úr elmondta, hogy az esemény a Miniszterelnök úr, Bélteky Róbert ausztráliai üzletember, illetve a CBA támogatásával jött létre. A Miniszterelnök úr azt mondta, hogy a legendákhoz méltó helyen, ahol az életük legszebb eseményei zajlottak, ott rendezzük meg a találkozót. Az esemény és a legendák hazaérkeztek.



Jakab János főszervező



Bélteky Róbert a Futball-legendák Karácsonya 2019 esemény támogatója második alkalommal van jelen a találkozón. Kérdésünkre elmondta, hogy nagy örömmel van itt, és ezeket a legendákat nem szabad elfelejteni, mert fontosak a magyar sport történetében. A hangulat nagyon baráti, sok nevetéssel, viccelődéssel. Érezni, hogy mennyit jelent számukra az összejövetel.

Bár élőben nem látta játszani ezeket a játékosokat, de édesapja sokat mesélt neki arról az időszakról, amikor ezek a labdarúgók a világ csúcsát képviselték. A Puskás Stadiont egy gyönyörű szentélynek látja, ami Európában is a legjobbak között van. Végezetül annyit kívánt a magyar labdarúgásnak, hogy sikerüljön kijutni az Európa-bajnokságra 2020-ban.



Bélteky Robert az esemény támogatója, a Budafoki MTE, a CarePark Kft. és a Final Score Médiacsoport tulajdonosa



Lázár Vilmos a Magyar Lovasszövetség Elnöke arra a kérdésre, hogy a CBA miért döntött úgy, hogy az esemény mögé áll elmondta, hogy Jakab János barátja a mozgatója a találkozónak, és amit ő kér, annak nem szoktak utána kérdezni, mert egy nagyon hiteles emberről van szó minden tekintetben.



Ennek az összejövetelnek a mintájára Lázár Vilmos is szervez hasonló rendezvényt a lovas sportban. Idén tartották a Fogathajtó Legendák találkozóját Domonyvölgyben, ami hasonlóan remek hangulatban, múltidézéssel telt.



Elmondta továbbá, hogy a támogatóknak, szervezőknek is nagy élmény, hogy ilyen fantasztikus emberekkel találkozhatnak.



A hagyományápolás jegyében pedig fontosnak tartja, hogy a fiatalok érezzék, lássák, hogy valakik már kikövezték azt az utat, amin ők járnak most.



Lázár Vilmos másodszor volt jelen a Puskás Ferenc Stadionban, hiszen az Uruguay ellen vívott válogatott mérkőzést a helyszínen tekintette meg. A mostani látogatása alkalmával kifejezte, hogy ez egy igazán méltó helyszín az esemény megrendezésére.



Lázár Vilmos a Magyar Lovasszövetség Elnöke



Szöllősi György a Futball Hagyomány nagykövete nagyon hálás Jakab János úrnak, hogy segítségét kérte a szervezésben, mert ennél szebb feladatot el sem tud képzelni. A jelenlévő legendákról azt mondta, hogy ők a letéteményesei a magyar futball aranyfedezetének, ami kötelez minket arra, hogy mindent megtegyünk azért, hogy visszakapaszkodjunk azokba a magasságokba, ahol korábban már járt a labdarúgásunk. Az általuk elért sikerek emlékeztetnek arra, hogy mire lehetnénk képesek.



Szöllősi úr éles kontrasztnak tartja, hogy nagyon sok idős világklasszis játékosunk van, de világklasszis fiatal nagyon kevés. Kiemelte, hogy ezek a legendás játékosok rengeteg élménnyel ajándékoztak meg több generációt is, és ezért sportbaráti és emberi kötelességünk odafigyelni rájuk.



A futballt a pillanat művészetének nevezte, ami összehozza a játékosokat, nézőket, anélkül, hogy akár közös nyelvet beszélnének.

Az eseményen rövid műsorral, a futball sikereire, illetve az eltávozott legendákra emlékező kisfilmmel és karácsonyi ajándékkal köszöntötték a szervezők az „öregfiúkat”, a magyar futball-legendákat.



Szöllősi György, a Futball Hagyomány nagykövete

Orbán Viktor miniszterelnök facebook posztban emlékezett meg a jeles eseményről.

Néhány név a teljesség igénye nélkül, a sporttörténelmi tablóról: Raduly József BEK-elődöntős, volt Vasas játékos; Nyilasi Tibor az FTC Ezüstcipős legendája; Dunai Antal olimpiai bajnok futballista; Esterházy Márton 29 szeres válogatott labdarúgó; Szűcs Lajos olimpiai bajnok hátvéd. Jelen volt a legendás sportriporter Novotny Zoltán; a MOB tiszteletbeli elnöke Schmitt Pál; Bozóky Imre az MLSZ korábbi elnöke; Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, a színészválogatott csapatkapitánya.



A sorozat következő epizódjából izgalmas részleteket tudhat meg Raduly Józsi bácsi, a 92 éves futball-legenda szovjet hadifogságból történő hazatéréséről.