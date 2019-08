Augusztus 19-én lenne hetvenöt éves Knézy Jenő újságíró, sportriporter. Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

1944. augusztus 19-én született Nagyváradon. Gyermekkorát Kiskunhalason töltötte, Budapesten érettségizett. Fiatalon komolyan sportolt, 1961-62-ben tagja volt az ifjúsági kosárlabda-válogatottnak. 1962-től két éven keresztül dolgozott a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetben, 1969-ben végzett a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán. Diplomájának megszerzése után üzemmérnökként tevékenykedett a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyárban.

Amikor 1969-ben a Telesport és a Képes Sport közös pályázatot hirdetett "Pályabelépő" címmel, tehetséges fiatal sportújságírókat és sportriportereket keresve, ő is jelentkezett. Kiváló teljesítményének köszönhetően 1971-ben került a Magyar Televízió (MTV) sportosztályára, hivatásául a sportújságírást választva.

Harmincegy évet töltött a Magyar Televíziónál, volt sportriporter, vezette a helyszíni közvetítések rovatát, volt a Telesport főszerkesztője, 1999-től az MTV főmunkatársa. 1972 és 2002 között állandó kommentátora volt a nyári, illetve téli olimpia eseményeinek, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek csakúgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak.

Neve, de inkább hangja főként a labdajátékokkal forrt össze, de közvetített többek közt jégkorongot, úszást, 1986-ban ő tudósította az első magyarországi Forma-1 futamot is.

Szállóigévé vált köszöntése a Jó estét, jó szurkolást!, amelyet ő maga talált ki, ezt később le is védette. Kedvelt szólása volt még: a "Hohó, emberek, hohó!", a "Megfogta, emberek, megfogta!". A sportrajongók szerint még az unalmas meccseket is "fel tudta dobni", mérnöki precizitással mindig felkészülten ült a mikrofon elé. Nemcsak sportriporterként ismerhették a tévénézők, kabaréműsorokban is szívesen szerepelt.

1993 és 1997 között a kosárlabda szövetség társelnöki, 1997-től a Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöki tisztségét is ellátta. 1998-tól volt a Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

2003 áprilisában gyomorrákot diagnosztizáltak nála. Az év májusában már súlyos betegen vette át a Magyar Televízió életműdíját kimagasló szakma munkája elismeréseként, és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést "több évtizedes, kimagasló sportújságírói és sportriporteri pályafutásáért". Egy hónap múlva, június 17-én távozott az élők sorából, a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.



Lisztes Krisztián gólja volt az utolsó magyar gól, amit közvetítethetett.

Knézy Jenőnek egy lánya és egy fia van, ifj. Knézy Jenő apja nyomdokaiba lépve korábban válogatott kosárlabdázó volt, ma sportriporter. 2003-ban a Magyar Televízió Knézy Jenő Emlékdíjat alapított, amelyet a legtöbbet fejlődő sportriporternek és szerkesztőnek ítélnek oda. Emlékére minden évben - váltott helyszínen - kosárlabda emléktornát rendeznek, főleg öregfiúk részvételével. 2018-ban posztumusz a Magyar Úszó Hírességek Csarnokának tagjai közé iktatták.

Borítókép: Fortepan.hu