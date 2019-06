A Szerbiában, és Lettországban rendezett Európa-bajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott Szlovéniával játszotta le nyitómérkőzését.

A magyar válogatott az első negyedben jól kezdett, de Oblakkal nem tudott mit kezdeni, így a szlovén csapat 3 pontos előnnyel fordult az első negyed végén. (22-25)

A második játékrészben is jól tartotta magát Székely Norbert együttese, de Oblakkal továbbra sem tudtuk tartani a lépést, és sajnos rengeteg támadólepattanót adtunk az ellenfélnek, amely így két ponttal vezetett a félidőben. (36-38).



A fogadkozásnak meglett az eredménye. Magyarország legyőzte Szlovéniát.



A harmadik játékrészben továbbra is problémánk volt a támadólepattanóval, de már sokkal jobb volt a támadójátékunk. Határ Bernadett jól játszott, magasságára nagy szükségünk volt. Közben az egyik alapemberük megsérült, de Szlovénia még így is vezetett a harmadik negyedben, tíz ponttal. (59-69)



A negyedik negyedben a magyar válogatott kezdte átvenni a játékirányítást, noha Szlovénia már 14 ponttal is vezetett. Határ mellé feltársult Turner is, és elkezdtek bemenni a kinti dobások, így 1 perc 19-el a vége előtt már átvettük a vezetést (85-83). Innen pedig már nem engedtük ki a győzelmet a kezünkből, és 88-84-re vertük meg a szlovén válogatottat.

Fotó: Facebook.com/MKOSZ

C csoport, 1. forduló:

Magyarország-Szlovénia 88-84 (22-25, 14-14, 23-30, 29-15)

Pontszerzők: Turner 23, Határ 21, Studer 17, Zele 8, Dubei 7, Horti 4, Varga 4, Lelik 2, Raksányi 2, illetve Oblak 21, Evans 18, Lisec 13, Prezelj 13, Baric 7, Friskovec 7, Jakovona 5