A Belgium elleni hosszabbításban kiharcolt győzelmet követően Csehország várt a magyar női U18-as válogatottra a szarajevói kontinensviadal negyeddöntőjében. Az már korábban eldőlt, hogy továbbjutás esetén a németeket 72-49 arányban kiejtő Franciaország lesz Dombaiék ellenfele az elődöntőben, ahhoz azonban egy jó erőkből álló cseh válogatottat kell búcsúztatni, számol be a mérkőzésről oldalán a Magyar Kosárlabda Szövetség.

Jó iramban kezdtek a felek, kosárra kosár volt a válasz az első percekben. Boros Júlia agilis védekezést bemutatva labdaszerzést követően ziccerezett, Dombai Réka pedig négy perc alatt hét pontot szórt, az ő középtávolijával vezettünk (13-11). Sitancova triplájával fordított ellenfelünk, de Kiss kosarával egyenlítettünk – rendkívül kiegyenlített volt a negyed. Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a pontgazdag játékrész végén újfent Dombai villant – szűk előnnyel térhettünk kisebb pihenőre (28-25).

Cseh betöréssel indult a második etap, Wentzel viszont távolról köszönt be egymás után kétszer is, időt kellett kérnie ellenfelünknek (36-29). A védekezés egyik oldalon sem igazán működött, támadásban annál jobban kitettek magukért a csapatok. Angyal is bevágott egy trojkát, amivel már tíz ponttal tartottunk előrébb – úgy tűnt, védőoldalon is mi kapcsoltunk egy fokozattal feljebb. Sorozatban negyedik hárompontosunkat szereztük, ezúttal Boros Júlia volt az „elkövető” - 6/9-cel dobtunk kintről eddig (42-34). Több mint négy perc még hátra volt a nagyszünetig, de már az 50 pont kapujában kopogtattunk, kitartott a pazar támadójáték – Dombai 15, Wentzel pedig 10 egységgel húzta a mieinket (48-36). Kiss Angelika is nagyot melózott a palánk alatt, többször is csak szabálytalanság árán tudták megállítani a csehek, de volt, hogy még úgy sem – tovább nőtt előnyünk a nagyszünethez érve, nem lehetett különösebb okunk a panaszra (57-40).

Nem igazán látszódott a lányokon a 15 perc pihenő, azonnal nekirontottak a cseheknek a fordulást követően. Alig egy perc alatt futottak egy 7-0-s szériát, amivel hamar 64-40-es előnybe kerültünk, továbbra is kiváló támadójátékot mutatott be Völgyi Péter együttese. Varga Alíz tempójával a harmincat is elérte a differencia, nyoma sem volt a tegnapi döcögős játéknak (70-40). Dombai ezúttal is hozta a perc / pont átlagot, 26 egységnél tartott nem egészen 24 perc alatt – a különbség pedig tovább nőtt. Völgyi mester bátran rotálhatott, 80-48-cal mehettünk a záró felvonásra.

A lényegi kérdések eldőltek az utolsó tíz percre, csak a különbség volt kérdéses. Mányoky hintette be 11-ik hárompontosunkat – 17 kísérletre volt szükségünk mindössze ehhez. Kitartott 30 pont körüli vezetésünk, összességében nagyon biztató játékot mutatott be a csapat – folytatás szombaton 20:45-kor Franciaország ellen, akkor már a fináléba jutás lesz a tét.

Női U18-as Európa-bajnokság, Bosznia-Hercegovina, negyeddöntő

Magyarország – Csehország 90 – 61 (28-25, 29-15, 23-8, 10-13)

Magyarország: Angyal 7/3, Boros J. 8/6, Dombai 26/12, Varga 12, Kiss 10.

Csere: Mányoky 9/3, Szirony 3/3, Boros B. -, Keita 4/3, Budácsik -, Horváth 1, Wentzel 10/6.

Csehország: Burtova 5, Malikova 8, Pokorna 2, Hamzova 6, Halatkova 1.

Csere: Horsakova 5, Vydrova -, Patorkova -, Fucikova 9/3, Zeithammerova 8/3, Sitancova 13/12, Ondruskova 4.

Fotó: hunbasket.hu