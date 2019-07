Újabb kulcsemberéről mondott le az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Oklahoma City Thunder, amely Russell Westbrookot odaadta a Houston Rockets együttesének.

Az ESPN amerikai hírportál arról számolt be, hogy a Houston a 34 éves Chris Pault, valamint első körös draftjogokat adott Westbrookért.

A 30 éves klasszis így ismét egy csapatban szerepel majd James Hardennel, akivel 2009-től három idényen át erősítették az Oklahoma Cityt, irányításukkal 2012-ben nagydöntős volt a Thunder.

(Photo by Sam Forencich/NBAE via Getty Images)



A nyolcszoros All Star-résztvevő Westbrook 138 tripla duplát ért el az NBA-ben, ebben a mutatóban Oscar Roberstson (181) mögött, holtversenyben Magic Johnsonnal a második helyen áll. A kilencszeres All Star-válogatott Paulnak 9181 gólpassza van, az aktív játékosok között ezzel listavezető.

Az előző szezon alapszakaszában Westbrook 73 mérkőzésen átlagban 22,9 pontot, 11,1 lepattanót és 10,7 gólpasszt könyvelt el, Paul 58 találkozón 15,6 pontot, 8,2 asszisztot és 4,6 lepattanót hozott össze átlagban.

Az Oklahoma City egy nappal korábban jelentette be a 29 éves Paul George távozását, ő a Los Angeles Clippershez került.

borító: (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport via Getty Images)