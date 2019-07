Szerződést hosszabbított Váradi Benedek, a férfi kosárlabda NB I-ben aranyérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya.

A klub honlapja szerdán tudatta, hogy a 24 éves játékos viseli továbbra is a 10-es számú mezt.

"Örömmel tájékoztatom szurkolóinkat és a kosárlabdarajongókat, hogy továbbra is sárga-fekete mezben pattogtat Váradi Benedek.

Saját nevelésű játékosunk továbbra is a 10-es mezben lép majd pályára, és ellátja a csapatkapitányi teendőket is" - jelentette be Gráczer György ügyvezető hozzátéve, a kosaras 1+1 évvel hosszabbított.





Váradi Benedek jövőre is a Falcot erősíti.



A válogatott irányító-hátvéd közölte, boldog, hogy találkoztak az elképzeléseik, és igyekszik változatlanul mindent megtenni a klub sikereiért.





Fotó: Facebook.com/Falco