Folytatja nyári építkezését az ASE, éppen ezért újabb légióst hoztak Paksra. Ráadásul nem is akárki érkezik, hanem az amerikai egyetemi bajnokság szezon közepi tornájának legjobbja, Jeremy Harris. A klub a következőt írta hivatalos közleményében:

"Alakulni látszik a csapatunk a külföldi játékosok terén is, Shannon Evans mellé most egy újabb amerikai játékost igazoltunk.

Egész szezonra szóló szerződést kötött az Atomerőmű SE vezetősége Jeremy Harris amerikai profi játékossal, aki az egyetemi bajnokságban a Buffalo Bullst erősítette. A 2-3-as poszton is bevethető 22 éves, 201 cm magas, 84 kg-os játékos tavaly 14 pontot, 6.2 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt az egyetemi bajnokságban, mindemellett az NCAA postseasonjében megrendezendő Mid-American Conference Tournamenten tavaly és idén is győzelemre vezette a csapatát, ráadásul a torna MVP-je is lett."

Fotó: Frank Jansky/Icon Sportswire via Getty Images