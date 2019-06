Iványi Dalma szövetségi edző szerint a felkészülés kezdete óta a tokiói olimpia lebeg a szeme előtt a magyar válogatottnak, amely csoportgyőztesként bejutott a negyeddöntőbe a szerb-lett rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokságon.

Fotó: olimpia.hu/ivanyi-dalma

A 134-szeres válogatott klasszis, aki Székely Norbert kapitány szakmai stábjában dolgozik, a nemzeti csapat nisi szálláshelyén nyilatkozott:.

"Az Eb előtt sokat beszélgettünk a csapattal, ki kellett mondani célokat, és akkor mindenki azt mondta, hogy szeretné megszerezni az olimpiai kvalifikációt érő első hat hely valamelyikét. Ez az álom azóta is változatlan, a megvalósításához pedig lépésről lépésre kell haladni. Remélem, hogy egyre erősebbek leszünk a mögöttünk felgyűlő pozitív tapasztalatoktól. Ezek közé tartozik az, hogy két erős csapatot győztünk le Nisben, amelyek teljesen más kosárlabdát játszottak. Mi azonban mindig tudtunk újítani, és az ellenfélnél színesebben játszani" - elemezte a történteket a tízszeres bajnok irányító.

A magyar kosárlabda halhatatlanjai közé beválasztott ex-játékos kifejtette, sok minden kellett ahhoz, hogy Magyarország 18 év után újra Eb-negyeddöntőt játsszon. Elmondása szerint hosszú folyamat és szisztematikus munka eredménye ez a siker, remek stáb van a csapat mögött, összhangban dolgoznak, ezt a játékosok is érzik, és bíznak bennük. Emberileg is remek a társaság, a játékosok felszabadultan szerepelnek a válogatottban már a selejtezők óta, és látszik rajtuk, hogy éhesek a sikerre. Hozzátette, a folytatásban fontos lesz, hogy a csapat ne elégedjen meg ennyivel, de ne is nyomja őket agyon ez a teher.

"A megfelelő hangulat kialakulásában fontos volt, hogy az elejétől fogva voltak sikereink, rögtön nyertünk Litvániában, ami alapot és magabiztosságot adott a folytatáshoz, és ehhez mindig vissza lehetett nyúlni a nehezebb időszakokban. Kemény munka van amögött is, hogy minden játékos érezze: azért van itt, mert kivívta a helyét. Tisztában van mindenki a szerepével a csapatban, és el is fogadja azt. Azt is meg kell említeni, hogy az összetétel jó egyvelege a feltörekvő fiataloknak és a rutinosabbaknak" - sorolta Iványi Dalma .

Yvonne Turnerről szólva a 2014-ben visszavonult klasszis kiemelte: a honosított kosaras évek óta Magyarországon játszik, ismeri a közeget, ezért könnyen beilleszkedett úgy is, hogy később csatlakozott a többiekhez.

"A novemberi Eb-selejtezőn nem játszott, de akkor is velünk edzett, és ez is sokat számít. Van egy nagyon jó alapszemélyisége, mosolygós, nyitott és pozitív, és ahhoz képest, hogy amerikai kosaras, kiváló csapatember is. Tudja, hogy mikor kell keresni az egyéni megoldásokat, és mikor kell kiszolgálni a társakat" - mondta az első magyar WNBA-játékos, aki részese volt 2001-ben az előző Eb-negyeddöntőnek, akkor Le Mans-ban a hetedik helyen zárt a nemzeti együttes.

"A 2001-es Eb már nagyon régen volt, de az megmaradt bennem, hogy akkor is mindig csak a következő meccsre koncentráltunk, és hogy Franciaországban is remek volt a hangulat" - idézte fel.

Jelenlegi szerepvállalásáról úgy vélekedett: számára fontos, hogy több korosztállyal dolgozik együtt.

"Ezek kiegészítik egymást. Én úgy tudok mindenhol a legtöbbet adni magamból, hogy a felnőtt válogatottnál behozom az U18-as csapat másodedzőjeként szerzett tapasztalatokat, de még azokat is, amelyeket év közben a PVSK-nál a kilenc-tízéves gyerekek mellett kaptam. Ez pedig fordítva is működik, az U18-ban a felnőttek mellett gyűjtött élményeket hasznosítom. A mostani stábunk azért is működik jól, mert Székely Norbert és Cziczás László személyében vannak felnőttekkel foglalkozó edzők, mi viszont Andival (Mészárosné Kovács Andreával) sokszor utánpótlás-edzői szemmel nézzük a játékosokat" - fűzte hozzá Iványi Dalma.

A magyar válogatott az utolsó, vasárnapi - törökök elleni - csoportmeccs eredményétől függetlenül megnyerte a nisi C csoportot, így közvetlenül bejutott az Eb-negyeddöntőbe, 2001 óta először. A legjobb nyolc csapat mérkőzéseit csütörtökön játsszák Belgrádban, az Eb első hat helyezettje pedig részt vehet a tokiói olimpia selejtezőtornáján