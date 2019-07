Pénteken Ausztriát is legyőzte a női junior válogatott a győri Európa-bajnokságon, amely a kontinensviadal nyitónapján Móntenegró ellen aratott sima győzelmet. A magyar csapat támadójátéka eredményes volt, de védekezésben passzívnak bizonyult a csapat, így sok gólt kapott. Ugyan nem férhetett kétség a magyar győzelemhez, de biztos, hogy a folytatásban még jobb teljesítményre lesz szüksége a magyar válogatottnak, írja oldalán a Kézilabda Szövetség.

A házigazda magyarok legeredményesebb játékosa Albek Anna és Schatzl Natalie volt egyaránt öt góllal.

Golovin Vlagyimir szövetségi edző csapata - amely csütörtökön 27-18-ra legyőzte Montenegrót - vasárnap Spanyolország ellen zárja a csoportkört. Azt a meccset is az Audi Arénában játsszák 18.30-tól. A négyes csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe.

Golovin Vlagyimir: - A védekezésünk nem volt jó, emiatt a megfelelő kapusteljesítmény is hiányzott, nem játszottunk jól, ráadásul támadásban a 39 gól ellenére is lehettünk volna még eredményesebbek. A folytatásban a spanyolok ellen előre kell lépnünk, hiszen nyitott védekezéssel találkozunk majd, de a vasárnapi meccs előtt jól jön egy pihenőnap, hogy javítsunk.





Schatzl Natalie: - Az volt a cél, hogy fussunk és lőjünk annyi gólt, amennyit csak tudunk, még akkor is, ha ennek a védekezésünk láthatja a kárát. Ez a rendszer „szélsőbarát” volt, meg tudtuk szórni magunkat a szélről. Van még miben fejlődnünk, de szerintem jó úton haladunk, napról napra tanulunk. Jó a hangulat, és készen állunk az utolsó csoportmeccsre.

Albek Anna: - Arra készültünk, hogy lerohanjuk őket, ami néha sikerült is, de meglepett, hogy gyorsabbak, mint amit vártunk. Sok hibával játszottunk, de így is sikerült 39 gólig jutni. Igaz, a védekezésünkre nem lehetünk a legbüszkébbek, de ezt majd kijavítjuk. A meccs előtt azt az utasítást kaptam, hogy próbáljam meg kihasználni a magassági fölényemet, és ezért vállalkoztam többször is lövésre.





Kácsor Gréta: - A védekezésünk egész mérkőzésen nem állt össze, a támadásunkban is voltak hibák. Ettől függetlenül úgy gondolom, kellett nekünk ez a meccs, hogy egy kicsit küzdenünk kelljen a győzelemért. Igyekeztünk gyors játékot játszani, a fáradtság megelőzése érdekében rengeteg cserélgettünk, így mindenki tudott egy kicsit pihenni. A spanyolok elleni mérkőzés ennél jóval nehezebb lesz, akkor lehet csak esélyünk ellenük, ha sikerül összerakni a védekezést.