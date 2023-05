Alexander Volkanovski szívesen megküzdött volna Conor McGregorral pehelysúlyban, de nem a nyilvánvaló okok miatt.

A pehelysúlyú bajnok Volkanovski a divízió legismertebb nevei, például a korábbi bajnokok Jose Aldo és Max Holloway, valamint a korábbi címvédő Chad Mendes és Chan Sung Jung ellen is győzelmeket aratott.

Az egyik nagy név, aki elkerüli őt, a korábbi pehelysúlyú bajnok McGregor, aki feljebb lépett súlyban, miután 13 másodperces kiütéssel trónfosztotta Aldót.

„Conor McGregor pehelysúlyban. Emlékeznünk kell a bajnokokra, akiket megvertem. Minden más bajnokot legyőztem a pehelysúlyban. Az egyetlen bajnok, akivel nem küzdöttem meg a pehelysúlyban, az Conor McGregor. Fénykorában a pehelysúlyban nyilvánvalóan minden idők legjobbja lenne - biztos vagyok benne, hogy ezt most mindenki látni szeretné. Ha ezt most meg tudnánk valósítani, valahogyan összehozhatnánk, az nagyon különleges lenne” - mondta Volkanovski a The MMA Fan Podcastban.

Borítókép: Getty Images