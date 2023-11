Az UFC 295 egy kicsit másképp néz ki, mint ahogy eredetileg építették. A várva várt nehézsúlyú címmeccs főmérkőzését a UFC történetének két legnagyobb nagyágyúja, Jon Jones és Stipe Miocic között a múlt héten el kellett törölni, amikor Jones mellizomszakadást szenvedett.

A vigaszdíj aligha rossz.

A korábbi UFC félnehézsúlyú bajnok Jirí Procházka a korábbi középsúlyú címvédő Alex Pereirával csapott össze a megüresedett UFC félnehézsúlyú övért a szombati főmérkőzésen a Madison Square Gardenben.

Pereira, aki korábban vitathatatlan középsúlyú bajnok volt a Dana White vezette szervezet zászlaja alatt, a nyitó menetben mesteri lábrúgásokat vitt be, ami eléggé megviselte a cseh Prochazkát. Az egyikből a földre is került.

A második menetben a Sao Paulóban született Alex Pereirának sikerült túlélnie Prochazka támadásait, majd egy jobb horoggal és egy bal egyenessel sikerült elkapnia Prochazkát a kerítésénél, és térdre kényszerítette. A túlélésért küzdve Prochazka több ütést kapott a feje oldalára, köztük néhány könyököst, mielőtt Pereira átvette teljesen az irányítást. A bíró, Marc Goddard közbelépett, és a vegyes harcművészetek közösségének sok kritikája mellett Pereira-nak ítélte a győzelmet.

Poatan does it again



He gets the finish in round 2 to become the LHW champion! #UFC295 pic.twitter.com/7BXxXE81nr