Michael Chandler ragaszkodik ahhoz, hogy a Conor McGregor elleni várva várt összecsapása továbbra is megrendezésre kerüljön.

A rajongók aggodalmukat fejezték ki, hogy a UFC 303 főmérkőzése elmarad, miután a dublini 3Arenában tartott nyitó sajtótájékoztatót órákkal a tervezett időpont előtt elhalasztották. Chandler és McGregor az ezt követő napokban hallgatott a mérkőzés sorsáról, miközben a pletykák elkezdtek keringeni az interneten.

Chandler azonban most tisztázta a helyzetet.

„Igen, a meccs megtörténik” - mondta a Pivot Podcastnek. - „Nyilvánvalóan, ahol vagyunk, ott sok a spekuláció, de igen, a meccs megtörténik, június 29-én harcolni fogunk”.

McGregor és Chandler június 29-én találkozik egymással a Las Vegas-i T-Mobile Arénában. A Notorious három éve nem lépett ketrecbe, amikor 2021 júliusában, a UFC 264-en Dustin Poirier ellen eltörte a lábát. Eközben Chandler utolsó mérkőzésére - szintén Poirier ellen - 2022 novemberében került sor. A 38 éves harcos azóta vár türelmesen a McGregorral való randevúra, hogy a páros tavaly edzőként összecsapott a The Ultimate Fighter 31-ben. Úgy volt, hogy még 2023 vége előtt megküzdenek egymással, de McGregor késlekedett a visszatérésével a UFC doppingellenes programja miatt.

Amikor Chandler megkapta a hívást, hogy a sajtótájékoztatót további értesítésig elhalasztották, de ja vu érzése lehetett.

„Valójában késő éjjelig fent voltam akkor, mert a bunyó a keleti parton volt. Csak 12.30 vagy 1 óra körül kerültem ágyba, mert meg akartam nézni az Islam Makhachev vs Dustin Poirier meccset, így azt néztem. Szóval talán 45 percet vagy egy órát aludtam, és arra ébredtem, hogy megszólalt a telefonom, és Hunter Campbell volt az. Mindenki tudja, hogy Dana White az arc, de Hunter a fickó mögötte, ő intéz egy csomó dolgot a színfalak mögött a UFC-nél. Felhívott és tudatta velem, hogy »Hé, úgy néz ki, hogy ez a dolog nem fog megtörténni«. Aztán ott feküdtem. Nyilvánvalóan egy elmaradt sajtótájékoztató, nem olyan nagy ügy. Megesik ilyesmi. De benned van az, hogy valami más is történt? Aztán nyilván azonnal elkezdődnek a spekulációk 2024-ben a közösségi médiában. Már másfél éve ezt csinálom ezzel az egész harccal. Most itt vagyunk, hogy 2024 júniusában harcolunk.”

Borítókép: mikechandlermma/Instagram