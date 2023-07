A hihetetlen 16-0-s veretlenségi szériával rendelkező Nurmagomedov a címmérkőzés küszöbén áll. A UFC Nashville főmérkőzése Nurmagomedovot a divízió legjobb öt közé repíthette volna, de miután sparringolás közben szerencsétlen sérülést szenvedett, kiesett a mérkőzésből. Miközben a promóció azon fáradozik, hogy megfelelő helyettest találjon, Nurmagomedov bepillantást engedett abba, amikor megsérült.

Nem világos, hogy vállsérülése miatt várhatóan mennyi ideig kell kiesnie. Nem titok, hogy Conor McGregor és a Nurmagomedov-klán nem kedvelik egymást, és az sem meglepő, hogy Conor McGregor ezt az alkalmat is kihasználta, hogy egy gyors pofont intézzen a fiatal Nurmagomedov kárára.

Umar Nurmagomedov shares his injury that forced him out of #UFCNashville

via his IG pic.twitter.com/ZtaAT2TSLx