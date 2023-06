A népszerű YouTuber és küzdősportrajongó Adin Ross véletlenül felfedhette, hogy a Khamzat Chimaev és Kamaru Usman váltósúlyú összecsapása le van rögzítve őszre.

Ross, a népszerű élő közvetítő, aki hírességekkel való együttműködéséről ismert, rendszeres résztvevője a UFC és a boksz eseményeinek szerte az országban. Több millió követője van a közösségi médiában és több mint 900 000 feliratkozója a YouTube-on, így Rossnak valószínűleg vannak olyan magas rangú barátai, akik fontos információkat bízhattak rá egy be nem jelentett, nagy horderejű UFC-meccsel kapcsolatban. Sajnos úgy tűnik, hogy ez a bizalom tévesnek bizonyult, mivel Ross látszólag kiszivárogtatta a híreket a veretlen csecsen szörnyeteg Khamzat Chimaev és a korábbi váltósúlyú bajnok Kamaru Usman közötti, erősen pletykált összecsapásról.

A @HappyPunchPromo által a Twitterre feltöltött klipben, amelyet alább láthatsz, Ross úgy tűnik, mintha azt hinné, hogy a mérkőzés már közismert tény, mielőtt rájönne, hogy lehet, hogy egy nagyon nagy macskát engedett ki a zsákból.

„Tesó, ti most mit húzzátok az agyam? Nem tudjátok? Usman és Chimaev. Mi a franc. Október 21. Ti barmok nem tudtátok? Pillanatokkal később úgy tűnik, Ross rájön, hogy épp most adott át a rajongóknak egy hivatalosan be nem jelentett információt. "Ó, várjatok. Én csak nem..."

Borítókép: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images