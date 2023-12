A korábbi ideiglenes bajnoki kihívó, Josh Emmett az utóbbi idők egyik legmegdöbbentőbb kiütéses győzelmét aratta az Octagonban - egy borzalmas első menetes KO-val állította meg a nagy esélyes Bryce Mitchellt az esti UFC 296 mérkőzésén.

Emett, aki az este folyamán Mitchell ellen mérkőzött meg egy végül rövidre zárt harc során, legutóbb a nyár elején a UFC Fight Night Jacksonville-en szenvedett egy egyhangú döntéssel elszenvedett vereséget a közelgő UFC 298-on címmérkőzést kapó Ilia Topuria ellen.

Emmett, a kaliforniai Sacramentóban működő Team Alpha MMA alapembere, egy hatalmas overhand jobbos ütéssel merevre ütötte le Mitchellt - aggasztó módon a padlóra küldve az Ultimate Fighter öregdiákot.

JOSH EMMETT ONE HIT WONDER #UFC296



Stream #UFC296 LIVE on ESPN+ PPV https://t.co/R7p1InbYK6 pic.twitter.com/nMvnlhvH2Q