Miután bejelentették, hogy a UFC többé nem lesz partner az Amerikai Doppingellenes Ügynökséggel, Jon Jones vissza akarja kapni az egyik győzelmét.

Szerdán az USADA vezérigazgatója, Travis Tygart nyilvánosságra hozta, hogy a UFC-vel való doppingellenes partnerség 2024. január 1-jén véget ér, véget vetve a közel egy évtizedes kapcsolatnak. A UFC nehézsúlyú bajnok Jones karrierjét ellentmondások övezték a félnehézsúlyú bajnoki címe alatt. Kétszer is megfosztották címétől, mert a Daniel Cormierrel vívott címvédések körül megbukott a drogteszteken.

Jones második, Cormier elleni győzelmét a UFC 214-es összecsapáson érvénytelenítették, amikor a tesztje pozitív lett az anabolikus szteroidra, a turinabolra. Büntetését jelentősen csökkentették négy évről, miután "jelentős segítséget" nyújtott az USADA-nak. Ennek eredményeként 15 hónapos büntetést kapott. Jones azt állította, hogy nem vett be tudatosan tiltott anyagokat, és hogy az általa elfogyasztott szerek szennyezettek voltak. Azt szeretné, ha a Cormier elleni végeredményét visszafordítanák győzelemmé.

„Ember, túléltem a USADA-t. Először azt mondták, hogy bűnös vagyok, mert pikogrammokat szedtem, aztán ártatlannak tartottak, aztán a pikogrammok legálisak lettek. Képzeld, még mindig itt vagyok, még mindig veretlen. Azt a DC elleni eredményt ki kell törölni a rekordomból. Soha nem csaltam ebben a sportban, és ehhez halálom napjáig ragaszkodom.”

Man I survived USADA. First they said I was guilty of having picograms, then they considered me innocent, next picograms became legal. Guess what I’m still here, still unbeaten. That BS no contest over DC needs to be taken off my record. I’ve never cheated this sport and I will…